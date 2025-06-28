Какие профессии считались престижными в СССР

В советское время было очень много трудолюбивых людей. И это на самом деле неудивительно, ведь с самого детства многих сразу же приучали к трудовой деятельности. Начиная с самого малого возраста дети уже вовсю помогали своим родителям и близким. Кроме того, в школах ребятам тоже прививали любовь к этому.
Оказывается, что в прошлом столетии активно пропагандировали позицию о том, что любая профессия важна для общества. Но так ли это было на самом деле? Оказывается, что таким образом хотели проявить уважение к тем, кто занимается тяжёлой работой. Это могли быть те, кто работает на полях и различных производствах. Но даже несмотря на то, что многие трудились в поте лица, престижными профессиями считались совершенно иные.
Продавцы
Например, одной из таких стала профессия продавца. Эта работа считалась не только престижной, но и даже в какой-то мере «блатной». Ведь как известно, в советский период был дефицит некоторых товаров. Но с работником торговли всегда можно было договориться о том, что он сможет припрятать под прилавком любой товар, который не так уж и просто раздобыть. Причём, «для своих» продавец мог спрятать не только какие-то продукты, но и даже одежду. Такой работник всегда имел свои связи, именно поэтому в СССР прочно вошло понятие «достать по блату». Наверняка, каждый советский человек просто мечтал иметь такого знакомого продавца.
Сейчас такая работа потеряла свою престижность, и мало кто хочет идти работать кассиром. Ведь многие понимают, что такая работа не имеет дальнейших перспектив и карьерного роста. Кроме того, сейчас когда люди приходят в магазин за продуктами или каким-то другими вещами, то они могут найти там всё, что им нужно. Именно из-за работа и потеряла свою престижность. Наверняка многие посетители супермаркетов, подходя к нему, постоянно видят на дверях объявления о том, что на работу требуются сотрудники, при этом лишь малая часть желает туда идти трудоустраиваться.
Дипломаты
Следующая почётная работа — это дипломат. Многие советские граждане мечтали получить именно эту профессию, но удавалось далеко не всем. Всё дело в том, что чаще всего дипломатами становились дети партийных номенклатурщиков. Такая работа считалась престижной из-за того, там была весьма достойная заработная плата. В советский период многие даже шутили на эту тему. Граждане говорили: «С милым рай и в шалаше, если милый атташе». Наверняка те, кто родился в СССР помнят эту фразу. Конечно же, дело не только в зарплате. Были и другие причины, по которым граждане хотели стать дипломатами. Например, многим было интересно узнать о том, как живут высокопоставленные лица. Им хотелось посмотреть на жизнь с другой стороны. Кроме того, дипломаты часто прикупали себе ценные заграничные вещи, которые были недоступны простым людям.
Также перед гражданами этой профессии открывались новые возможности. Так, например, у них был доступ к другой валюте. С помощью неё дипломаты могли купить себе в магазине «Березка» дорогостоящие вещи. Кроме того, работники могли свободно ездить даже в зарубежные страны. Именно это и привлекало простых граждан в этой профессии. Даже сейчас многие современные люди считают ее престижной. Конечно, в современном мире посетить другую страну — это не проблема для многих, но даже несмотря на это, есть те, кто желает освоить именно эту профессию.
Таксисты
Также в советский период достаточно престижной считалась профессия таксиста. Всё это было лишь по одной простой причине — хороший заработок. Многие граждане не только любили свою профессию, но и даже гордились ею. Но даже несмотря на это, в народе недолюбливали таксистов. Ведь иногда они поступали не очень добросовестно по отношению к своим клиентам. Так, например, они могли привезти клиента по той сумме, о которой договорились изначально, даже несмотря на то, что счётчики могли показать сумму намного ниже. Иногда они могли и вовсе обсчитать клиента. А некоторые умудрялись даже торговать алкогольными напитками в ночное время.
Но на самом деле, это лишь плохая сторона работы. Ведь были действительно и те, кто гордился своей профессией и относился к ней добросовестно. Сейчас мало кто мечтает стать таксистом. Но находятся и те, кто идёт работать по причине хорошего заработка. А некоторые и вовсе готовы кататься с пассажирами «для души», объясняя это тем, что в ходе беседы можно узнать много нового и интересного.
Телевизионные мастера
Ну и конечно же стоит отметить профессию телевизионный мастер. Ближе к 60-м годам в домах советских граждан появились телевизоры. Несмотря на то, что с них буквально сдували все пылинки, техника часто ломалась. Тогда людям приходилось нести этот огромный агрегат в ателье для ремонта. В свою очередь, он мог длиться достаточно долго. Дело в том, что ремонтировали их в порядке очереди. Иногда на это мог уйти ни один месяц. Кроме того, осуществляемый ремонт не всегда отличался своим высоким качеством, и спустя полгода его снова нужно было нести в ателье. В то время мало кто думал о том, что телевизор просто стоит заменить и приобрести новый, ведь это было слишком дорогим удовольствием. Именно поэтому многие просто мечтали иметь знакомо мастера.
Конечно, такие телемастера брали немного дороже, но зато это было быстро и качественно. Сейчас такая работа скорее потеряла свою актуальность. Когда у людей ломается телевизор, они чаще всего покупают себе новый, редко кто-то задумывается о его ремонте. Да и к тому же иногда дешевле купить новый, чем починить старый. Сейчас же более востребованными являются мастера по ремонту компьютеров, ноутбуков и смартфонов.
Геологи
Геолог — это ещё одна престижная профессия во времена Советского Союза. Многие граждане тоже мечтали взять с собой рюкзак и отправиться на поиски неизвестности. А после этого собраться всем составом у костра и петь различные душевные песни. Конечно, эту профессию слишком романтизировать в те времена, на самом деле это была достаточно трудная работа, которая заключалась в поиске подземного «клада». При этом это не единственное, что приходилось им делать. Иногда во время экспедиции геологи должны были загружать в свой рюкзак тяжеленные породы камней и нести на плечах. Вес рюкзака иногда достигал 50 килограмм.
Вряд-ли после такого тяжёлого трудового дня кто-то собирался у костра и пел веселые песни. Конечно, иногда такие дни бывали, но достаточно редко. Многие желали скорее поужинать и лечь спать, чтобы хорошенько отдохнуть и набраться сил для продолжения экспедиции. Сейчас такая работа не считается какой-то особенной, ведь многие понимают, что для работы геологом важна физическая подготовка. Но есть и те, кому действительно интересны раскопки, а также различного рода находки.
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