Как быстро почистить стиральную машину

Многие хозяйки знают, как почистить лоток стиральной машинки, как избавиться от плесени на резинке и неприятного запаха. Но также в машинке есть такие части, до которых невозможно добраться руками. И они тоже нуждаются в чистке! Повторите трюк ниже, и машинка будет сиять чистотой, как новенькая.







В пустую стиральную машинку отправьте две таблетки для посудомойки. Настройте самую высокую температуру и отжим, добавьте дополнительное полоскание.







Такая чистка удалит все загрязнения, которые накапливаются внутри машинки годами. Проводите чистку раз в полгода, чтобы поддерживать чистоту!





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