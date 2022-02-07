10 преимуществ голодания, которые убедят, что ограничивать себя в еде полезно

Чем меньше я ем, тем больше энергии!
Сегодня много споров о том, каким должно быть «правильное питание», стоит ли устраивать себе так называемые «разгрузочные дни» и как это должно выглядеть. Приверженцы этой теории уверены, что голодание без фанатизма – хороший способ поддерживать себя в форме. Но прибегать к нему могут только люди, у которых нет проблем с желудком. В этом обзоре 10 преимуществ голодания, которые убедят в его пользе даже скептиков.
1. Вес
Голодание помогает сбросить вес.
Голодание может быть безопасным способом похудеть, поскольку многие исследования показали, что интервальное или прерывистое голодание (которое контролируется в течение установленного количества часов) позволяет организму сжигать жировые клетки более эффективно, чем обычные регулярные диеты.
Прерывистое голодание позволяет организму использовать жир в качестве основного источника энергии вместо сахара. Многие спортсмены сегодня используют голодание как средство сжигания остатков жира перед соревнованиями.
2. Чувствительность к инсулину
Голодание улучшает восприимчивость к инсулину.
Голодание продемонстрировало положительное влияние на чувствительность к инсулину, позволяя людям лучше усваивать углеводы (сахар). Исследование показало, что после периодов голодания инсулин становится более эффективным.
3. Метаболизм
Голодание ускоряет метаболизм.
Прерывистое голодание предоставляет пищеварительной системе отдых, и это может активизировать метаболизм, чтобы сжигать калории более эффективно. Также интервальное голодание может регулировать пищеварение и способствовать здоровой функции кишечника.
4. Долголетие
Голодание способствует долголетию.
В это можно верить или нет, но чем меньше человек ест, тем дольше он будет жить. Исследования показали, как продолжительность жизни людей в определенных культурах увеличивались из-за их рациона. Однако вовсе не нужно переезжать куда-то за границу, чтобы воспользоваться преимуществами голодания.
Одним из основных эффектов старения является более медленный обмен веществ, чем моложе ваше тело, тем быстрее и эффективнее его метаболизм. Чем меньше человек ест, тем меньше затрачивает энергии для работы пищеварительной системы.
5. Режим питания
Голодание и режим питания.
Голодание может быть полезной практикой для тех, кто страдает расстройствами пищевого поведения, и для тех, кому трудно установить правильную схему питания из-за работы и других приоритетов. Прерывистое голодание может позволить употреблять еду в определенное время, которое соответствует образу жизни.
6. Мозг
Голодание способствует улучшению функции мозга.
Голодание продемонстрировало улучшение функции мозга, поскольку оно повышает производство белка, называемого нейротрофическим фактором мозга (BDNF).
BDNF активирует стволовые клетки мозга для преобразования в новые нейроны и запускает множество других химических веществ, которые способствуют здоровью нервов. Этот белок также защищает клетки мозга от изменений, связанных с болезнью Альцгеймера и Паркинсона.
7. Аппетит
Голодание улучшает аппетит.
На минутку стоит задуматься, может ли человек действительно испытать настоящий голод, если он ест каждые 3-4 часа. Конечно, нет. Фактически, чтобы испытать истинный голод, нужно от 12 до 24 часов. Голодание помогает регулировать гормоны в теле, чтобы человек начал чувствовать настоящий голод.
Известно, что люди с ожирением не получают правильных сигналов о том, что питание было чрезмерным. Стоит подумать о голодании в ракурсе некой кнопки «перезагрузки»: чем дольше человек будет голоден, тем больше его организм сможет регулировать себя, чтобы высвободить правильные гормоны.
8. Иммуннитет
Голодание улучшает иммунную систему.
Прерывистое голодание улучшает иммунную систему потому что оно уменьшает повреждение свободных радикалов, регулирует воспалительные процессы в организме и предотвращает образование раковых клеток. В природе, когда животные болеют, они перестают есть и вместо этого сосредотачиваются на отдыхе.
Это первичный инстинкт, чтобы уменьшить нагрузку на свои внутренние системы с целью борьбы организма с инфекцией. Люди - единственный вид, который ищет еду во время болезни, даже когда им это не нужно.
9. Самосовершенствование
Голодание способствует самосовершенствованию.
Голодание помогло многим людям почувствовать себя более связанными с жизнью во время чтения, медитации, йоги и боевых искусств и т. д. Отсутствие пищи в пищеварительной системе создает предпосылки для большего количества энергии в организме, ведь пищеварительная система является одной из наиболее поглощающих энергию систем в теле.
10. Кожа
Голодание помогает очистить кожу.
Голодание может помочь очистить кожу, поскольку если временно освободить тело от пищеварения, оно может сосредоточить свою регенеративную энергию на других системах. Если не есть ничего в течение всего лишь одного дня, можно помочь организму очиститься от токсинов и регулировать работу других органов тела, таких как печень, почки и т. д.
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