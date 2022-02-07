10 преимуществ голодания, которые убедят, что ограничивать себя в еде полезно

Чем меньше я ем, тем больше энергии!

1. Вес

Голодание помогает сбросить вес.

2. Чувствительность к инсулину

Голодание улучшает восприимчивость к инсулину.

3. Метаболизм

Голодание ускоряет метаболизм.

4. Долголетие

Голодание способствует долголетию.

5. Режим питания

Голодание и режим питания.

6. Мозг

Голодание способствует улучшению функции мозга.

7. Аппетит

Голодание улучшает аппетит.

8. Иммуннитет

Голодание улучшает иммунную систему.

9. Самосовершенствование

Голодание способствует самосовершенствованию.

10. Кожа

Голодание помогает очистить кожу.