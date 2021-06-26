Свадебные традиции и наряды из разных уголков мира

Свадьба – волнительное событие, которое ждут с замиранием сердца. И каждая невеста мечтает о том, чтобы быть самой красивой. А вот свадебные традиции в разных странах не перестают удивлять. В Марокко, например, невеста может сменить от трёх до семи нарядов в течение церемонии. На свадьбе в Алжире можно увидеть великолепные рисунки хной на руках и ногах невесты. И это далеко не все свадебные странности.
1. Нигерия
Невеста и члены свадебной вечеринки традиционно носят сложные головные уборы, которые дополняют смелые цветные платья. Автор: Marco Longari.
В Нигерии наряды членов семьи жениха и невесты также важны, как и свадьба. Родители, братья, сёстры и другие члены семьи носят «Aso Ebi» или кусочки семейной ткани (одежды), которые они берут с собой для свадебной церемонии. Нигерийские свадьбы также включают традицию, известную как распыление денег, где жених и невеста буквально осыпаются наличными. По словам блогера и автора Кортни Брэнд, которой довелось побывать на столь необычной вечеринке, распыление денег – это тоже самое, что «подарить своим близким благословение».
2. Марокко
Традиционная марокканская свадьба. Автор: Desislava Panteva.
Одно платье – это только начало для традиционной марокканской невесты. Традиционная марокканская свадебная церемония включает в себя от трёх до семи переодеваний. Но, как и положено, процессия начинается с белоснежного длинного платья, украшенного золотыми декоративными драгоценностями. Также невеста может выбрать для себя цвет кафтана, основываясь на собственных духовных ощущениях и значениях. Зачастую, выбирают жёлтый, чтобы отпугнуть зло, и зелёный, чтобы обрести удачу.
3. Таиланд
Тайская свадьба. Автор: David Longstreath.
Тайская невеста может надеть традиционное шёлковое платье в одном из шести стилей, в зависимости от обычаев её семьи. Современные невесты в Таиланде часто не придерживаются одной конвенции свадебного платья, но одно правило глубоко укоренилось в тайской культуре: ни невесты, ни участники свадьбы не должны носить чёрное на свадебной церемонии или приёме, так как это считается невезением и символизирует траур. А в некоторых традиционных тайских свадьбах жених и невеста носят соответствующие головные уборы, которые связаны вместе во время церемонии, символизируя их союз.
4. Македония
Женщины, одетые в традиционные костюмы, принимают участие в свадебной церемонии в Галичнике, деревне недалеко от столицы Македонии. Автор: Ognen Teofilovski.
Невеста в Македонии обычно носит замысловато вышитый халат красного, белого и золотого цветов. Деревня Галичник в Македонии проводит ежегодное свадебное торжество, которое National Geographic называет «Самым традиционным свадебным фестивалем Европы». Люди со всего мира приезжают в эту деревню, дабы отпраздновать это событие и воссоединиться со своими корнями.
5. США
Просто и со вкусом. Автор: Thomas Concordia.
Несмотря на то, что белый цвет был самым распространённым цветом для свадебного платья в западной культуре, он не всегда и не у всех вызывал восторг. В течение XIX века женщины в США просто надевали на свадьбу то, что они считали своим лучшим платьем, которое зачастую оказывалось скромным и белым. И тем не менее, даже сегодня западные невесты до сих пор придерживаются этой традиции, стараясь облачиться исключительно в элегантное белое платье, выполненное в лучших традициях позапрошлого века.
Кстати, стоит отметить интересный факт, что самым ранним зарегистрированным примером невесты в белом в западной культуре была свадьба английской принцессы Филиппы, которая вышла замуж за скандинавского короля Эрика в 1406 году.
6. Перу
На фото невеста в пышной юбке и жакете с бахромой. Автор: VW Pics.
В горной деревне в Перу невеста носит платье, которое сочетает в себе красивые слои, цвета и текстуры. У жениха и невесты также есть свадебное пончо и юбка, сделанные специально для них, как дань местной моде и традициям.
7. Бали
Почти 8000 населенных островов составляют Индонезию, и мода варьируется в зависимости от региона. Автор: Ulet Ifansasti.
От привлекательных золотых до богатых красных и драгоценных оттенков: балийские невесты в Индонезии проводят свадебную церемонию в потрясающих головных уборах и сложных платьях. Согласно балийской индонезийской традиции, жених и невеста обмениваются кольцами в доме невесты за несколько дней до официальной свадебной церемонии, чтобы обозначить предстоящий союз двух семей.
8. Алжир
Согласно алжирской традиции, невеста устраивает вечеринку хной в ночь перед свадьбой. Автор: Fayez Nureldine.
Алжирская невеста традиционно носит бархатный кафтан, или длинный халат, с тканым вручную платком, украшенным шёлковой бахромой. Ко всему прочему, невесты в Алжире могут менять свои наряды во время свадебной церемонии, в зависимости от обычаев и традиций семьи. Есть даже специальная женщина, называемая мачтой, работа которой заключается в том, чтобы помочь невесте переодеться и выйти в новом одеянии.
9. Россия
Традиционная русская свадьба. Автор: Artyom Korotayev.
Фата русской невесты является центральным элементом ансамбля и традиционно выполнена из жемчуга, цветов и тонкой сетки. Также принято, чтобы невеста носила белое, что символизирует радость и чистоту в русской культуре. Ещё один русский свадебный обычай заключается в том, что подруги невесты крадут туфельку, а жених и его друзья должны платить реальную или символическую сумму денег за украденный «товар». Также, на русских свадьбах принято, чтобы жених и невеста трижды выпили из одной чаши вина, что символизирует их радость по поводу совместной жизни.
10. Малайзи
Свадьба в Малайзии. Автор: NurPhoto.
Kebaya – обычная для Малайзии и окружающих регионов одежа. Но в день свадьбы малазийская невеста надевает платье в пол, покрытое драгоценными камнями и великолепной вышивкой. В малазийской культуре у невесты есть помощник в день свадьбы, называемый макандам. Согласно Национальной библиотеке Сингапура, этот человек отвечает за смену одежды, ювелирных изделий и макияжа во время церемонии. Стоит также обратить внимание, что малазийские свадьбы традиционно делают акцент на цветочные композиции, которые являются подарком от жениха семье невесты.
По материалам сайта insider.com
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