Свадебные традиции и наряды из разных уголков мира

1. Нигерия

Невеста и члены свадебной вечеринки традиционно носят сложные головные уборы, которые дополняют смелые цветные платья. Автор: Marco Longari.

2. Марокко

Традиционная марокканская свадьба. Автор: Desislava Panteva.

3. Таиланд

Тайская свадьба. Автор: David Longstreath.

4. Македония

Женщины, одетые в традиционные костюмы, принимают участие в свадебной церемонии в Галичнике, деревне недалеко от столицы Македонии. Автор: Ognen Teofilovski.

5. США

Просто и со вкусом. Автор: Thomas Concordia.

6. Перу

На фото невеста в пышной юбке и жакете с бахромой. Автор: VW Pics.

7. Бали

Почти 8000 населенных островов составляют Индонезию, и мода варьируется в зависимости от региона. Автор: Ulet Ifansasti.

8. Алжир

Согласно алжирской традиции, невеста устраивает вечеринку хной в ночь перед свадьбой. Автор: Fayez Nureldine.

9. Россия

Традиционная русская свадьба. Автор: Artyom Korotayev.

10. Малайзи

Свадьба в Малайзии. Автор: NurPhoto.