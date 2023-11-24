«Петушки» и сандалии с носками: 9 «модных» трендов из СССР, которые стали популярными во всем мире

Сложно назвать законодателем моды страну, где джинсовая куртка казалась чем-то необычным. И уж тем более сложно понять, почему галоши советских бабушек сейчас пользуются популярностью за границей.
1. Авоська
Авоська. | Фото: LiveJournal.
Говорят, авоська появилась в Чехии еще сто лет назад. Сейчас это не так уж и важно, ведь именно в СССР эта сумка-сеточка обрела народную любовь. Во времена, когда не было пакетов, авоська стала неизменным атрибутом для похода в продуктовый магазин. Настоящие чудеса, но сейчас известный французский бренд Vetements продает авоськи за несколько тысяч долларов.
2. Валенки
Валенки. | Фото: livemaster.ru.
Все, кто жил в Советском Союзе, наверняка помнят валенки — излюбленную обувь бабушек и дедушек, которые нередко заставляли одеваться в них своих внуков. Идеальная дешевая и теплая зимняя обувь. Сегодня же валенки стали прототипом для обуви у многих именитых брендов. Взять хотя бы угги или шерстяные кроссовки.
3. Шапка-петушок
Шапка-петушок. | Фото: Prom.ua.
Сперва эти шапки были неизменным атрибутом советских лыжников, а после «петушки» крепко вошли в повседневный советский гардероб. Никто и не заметил, как этот головной убор стал популярным и за границей. В настоящие время такие известные модные дома, как Versace продают «петушков» за $300 и больше.
4. Сандалии с носками
Сандалии с носками. | Фото: ModaDama.
Сандалии и шлепки с носками — еще один известный советский «дар» миру моды. Поначалу это сочетание нагоняло страх на модников по всему миру, но постепенно люди смирились. Сейчас с сандалиями одетыми поверх носков можно встретить многих голливудских знаменитостей.
5. Галоши
Галоши. | Фото: Shoescondom.
Конечно, галоши нельзя назвать чисто советским изобретением. Об этом даже свидетельствует французское название этого вида обуви. Но, именно в Советском Союзе галоши обрели новую жизнь. Дело в том, что валенки в дождливую погоду промокали, а в сочетании с резиновыми сапогами получалась всесезонная «неубиваемая» комбинация. Вот только сейчас все чаще можно встретить моделей, расхаживающих на подиуме в галошах.
6. Ватники
Ватники. | Фото: Furfur.
Сегодня ватники плотно ассоциируются с Красной Армией и сталинскими лагерями. Именно телогрейки спасали советских солдат во время страшных морозов в период Великой Отечественной войны. По информации Novate.ru, мировую популярность ватники обрели в 2014 году, когда Versace включила их в свою модную коллекцию, и сегодня даже Ким Кардашьян выходит в непогоду в телогрейке.
7. Меховые шапки
Меховые шапки. | Фото: KakProsto.ru.
Шапки-ушанки, наравне с медведями и балалайкой являются незаменимым символов России у иностранцев. В последнее время мировыми дизайнерами все больше ценятся меховые шапки, которые за границей называются — «шапки-токи». В 1990-х годов моду на советские меховые головные уборы возродили такие известные бренды, как Dior, Chanel и Comme des Garсons.
8. Тельняшки
Тельняшки. | Фото: 101 облик.
Впервые тельняшки примерили французские моряки еще в 19 веке, но именно с советским и российском морским флотом сегодня символизируется эта вязаная нательная рубашка. Спустя какое-то время на волне патриотизма Коко Шанель популяризовала бело синюю гамму в мировой моде. В середине 20 века в тельняшках уже щеголяли такие знаменитости, как Пабло Пикассо и Брижит Бардо.
9. Кепка-фуражка
Кепка-фуражка. | Фото: Модноход.
В СССР такие фуражки носили порядочные молодые люди, автомеханики и авиаторы. После Октябрьской революции фуражки стали символом пролетарской эпохи. Именно в таком головном уборе сочинял свои стихи Маяковский и читал лозунги Ленин. В 1990- годы похожими кепками-фуражками вдохновились Adidas, Nike и Dolce & Gabbana.
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