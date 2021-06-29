Что удалось обнаружить исследователям в лесу Чернобыля

Территория у станции, не говоря уже о Припяти, остается зоной отчуждения. До недавнего времени считалось, что здесь еще долго не будет появляться нормальной флоры и фауны, но последние исследования принесли крайне неожиданный и даже шокирующий результат.









Идея проекта

Звери из прошлого

Хуже войны

Дикая жизнь

Атомный заповедник