Что удалось обнаружить исследователям в лесу Чернобыля

Территория у станции, не говоря уже о Припяти, остается зоной отчуждения. До недавнего времени считалось, что здесь еще долго не будет появляться нормальной флоры и фауны, но последние исследования принесли крайне неожиданный и даже шокирующий результат.
Идея проекта
Ученые из Великобритании запустили проект по изучению того, как восстанавливается планета после такой ужасной катастрофы. В частности, исследователей интересовало состояние местной флоры и фауны: важно понять, сколько времени требуется природе, чтобы вернуться на правильный путь развития.
Звери из прошлого
Первые же исследования на местности показали удивительную картину: В Чернобыльской зоне отчуждения не только практически восстановилась популяция животных-эндемиков, но и появились несколько видов, которые считались исчезнувшими больше века назад.
Хуже войны
Приходится признать, что человек уничтожает окружающий мир гораздо более эффективно, чем какой-то там ядерный взрыв и последующее радиационное заражение. За последние тридцать лет в зоне отчуждения животных стало в разы больше.
Дикая жизнь
На стороне украинской территории ученые установили 45 камер, данные с которых позволили понять истинные размеры популяции местной фауны. Леса Чернобыля напоминают пасторальную картинку из учебника по биологии: дикие кабаны, волки, косули и лисицы чувствуют себя здесь совершенно прекрасно.
Атомный заповедник
А еще у появились редкие, уже давно не виданные в этой местности животные. Европейская рысь, бурый медведь, зубры и даже лошади Пржевальского — радиация не может быть хорошей штукой, но знаете что? Она влияет на природу гораздо лучше, чем человек. Можно сказать, что мы хуже ядерной войны для флоры и фауны нашей планеты.
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