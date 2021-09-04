Почему спать без одежды полезно для здоровья

Сон – неотъемлемая часть нашей жизни, и от того, как мы проводим это время, зависит наше здоровье, внешность и психологическое состояние. Тут важна каждая мелочь: матрас и подушка должны быть удобными, в меру жесткими, постельное белье – чистыми и приятными телу, а наша пижама –…

Кстати, задумывались ли вы, когда-нибудь о том, в чем мы спим, и как это отражается на нашем здоровье? Общество, да и моральные устои требуют от нас спать в одежде – пижаме или ночной рубашке. Однако длительные исследования американских ученых из Йельского университета (США), доказывают – спать без одежды гораздо полезнее для здоровья! Ученые заявляют о том, что лишь 15% американцев могут похвастаться здоровым сном, и только потому, что отправляясь в постель, они не надевают пижам и ночных рубашек. В чем преимущество ночного отдыха в обнаженном виде и как это может повлиять на наше здоровье? Давайте разберемся.

10 причин спать без одежды

1. Улучшается сон

Многочисленные исследования ученых доказывают, что обнаженные люди спят крепче тех, кто предпочитает пижамы. Все дело в том, что ночная одежда нарушает регуляцию температуры тела. По этой причине человек чаще ворочается во сне и не может полноценно отдохнуть.

Американским исследователям вторят и австралийские ученые, которые выяснили, что некоторые виды бессонницы провоцируются высокой температурой тела во время сна. В этом плане укладываясь спать обнаженным, вы точно будете спать как младенец!

2. Снижается уровень стресса

Скажем и еще об одной неприятности, которая подстерегает нас, когда мы спим в пижаме. Повышение температуры тела, которое вызывает ночное нательное белье, провоцирует повышенную выработку гормона кортизола, что вкупе с невозможностью нормально выспаться, делает человека нервным и раздраженным. Если же сон в нательном белье является вашей многолетней привычкой, стоит ли удивляться тому, что у вас хронический стресс? А нервная работа с ускоренным ритмом жизни тут совершенно не причем! Возможно, достаточно просто приучить себя спать полностью обнаженным, как нервные расстройства и проблемы, связанные со стрессом, вас больше не побеспокоят.

3. Тело начинает дышать

На протяжении дня наше тело скрывает многочисленная одежда: нательное белье, джинсы, костюмы, обувь, шарфы, куртки, головные уборы. В одежде мы проводим целый день, а значит, наша кожа на протяжении дня практически не дышит. Кажется, ночью самое время дать коже передышку, обеспечив нормальный приток воздуха. Но не тут то было. Мы снова облачаемся в одежду, да к тому же укрываемся одеялом. А ведь если не давать коже нормально дышать, ночами вы будете больше потеть. В этом случае выделяемый пот не испаряется, а забивает поры, провоцируя развитие опрелостей, а также всевозможных заболеваний, начиная от микозов и заканчивая дерматитами. Таким образом, когда вы спите обнаженными, вы защищаете свою кожу от бактерий!

4. Женские половые органы будут защищены от инфекции

Продолжая тему ночного выделения пота, который, скапливаясь на белье, плохо испаряется, скажем, что эта проблема особенно опасна для представительниц прекрасного пола. Не секрет ведь, что грибы и бактерии размножаются в тепле и при наличии влаги. Именно поэтому сон голышом убережет представительниц слабого пола от проблем с микрофлорой женских половых органов, а значит, от молочницы и других грибковых инфекций.

5. Восстанавливается кожа

Важно обратить внимание на тот факт, что на коже, свободной от одежды, гораздо лучше работают сальные железы, а сам эпидермис начинает активнее усваивать полезные вещества. В этом случае обменные процессы в коже налаживаются, что позволяет ей сохранить ровный тон и избежать многочисленных заболеваний. Более того, отправляясь ко сну, ученые рекомендуют снимать абсолютно все белье, включая майки и трусы. Дело в том, что узкие майки и резинки на трусах ухудшают кровообращение, мешая крови свободной циркулировать по телу. А ведь нормальная циркуляция в сосудах и капиллярах просто необходима для поддержания здоровья кожи. Наконец, поддерживая циркуляцию крови в норме, мы поддерживаем работу мышц, сердца и сосудов.

6. Повышается иммунитет

Мы уже установили, что понижение температуры тела в ночное время снижает уровень кортизола в крови. А это серьезный фактор, влияющий на укрепление защитных сил организма. Более того, когда мы спим без одежды, мы лучше высыпаемся, предотвращая стресс, а значит, не подвергаем наш иммунитет опасности. Если добавить к этому тот факт, что сон голышом предупреждает размножение болезнетворных микробов и появление инфекций, не остается сомнений в том, что ночной отдых без одежды повышает иммунитет!

7. Замедляется старение организма

Изучая влияние на организм сна голышом, ученые сделали еще один удивительный вывод. Оказывается, если спать без одежды в комнате, где температура не превышает 21°C, в организме усиливается выработка мелатонина. Этот уникальный гормон называют «гормоном молодости». Он не только отвечает за биологические ритмы в организме (своевременно вызывая сон у человека и пробуждая его по утрам), но также защищает от стресса и запускает процессы регенерации в каждой клеточке нашего тела. Именно поэтому когда мы спим обнаженными, мы всячески противостоим старению и остаемся молодыми как можно дольше!

8. Сохраняется стройная фигура

Это может показаться удивительным, но сон в обнаженном виде может самым благотворным образом сказаться на вашей фигуре! Дело опять же в выработке «гормона стресса» – кортизола. Если мы спим без одежды, а наше тело остывает, существенно снижается выработка этого гормона, а значит, снижается тяга к пище, ведь не секрет, что многие из нас привыкли «заедать» свои стрессы. Таким образом, укладываясь спать раздетыми, мы снижаем воздействие стресса на организм и меньше едим, становясь стройнее и красивее. А в довесок, мы предотвращаем развитие сахарного диабета и сводим к минимуму вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

9. Укрепляется мужская сила

Мужские половые органы, в отличие от женских, расположены снаружи, а значит во многом зависимы от температуры окружающей среды. Для нормального функционирования им необходима более низкая температура, чем та, которая создается при ношении нижнего белья. Когда мужчина надевает узкие трусы, да к тому же укрывается одеялом, температура в его половых органах заметно повышается, из-за чего уменьшается количество сперматозоидов и паре становится труднее зачать ребенка. В этом плане молодожены, которые уже сейчас задумываются о потомстве, должны отказаться от белья на ночь и спать обнаженными, желательно в обнимку.

10. Возникает ощущение счастья

Наконец, скажем еще об одном важном аспекте сна в «костюме Адама и Евы». Нельзя не отметить тот факт, что партнеры, которые спят в одной постели обнаженными, ощущают себя гораздо счастливее тех пар, которые спят в одежде. Объясняется это просто – когда происходит контакт обнаженных тел, партнеры чувствуют надежность, близость, доверие и безопасность. Такой приятный контакт снижает стресс, нормализует давление и помогает расслабиться. Все это способствует высвобождению окситоцина, то есть «гормона любви». Стоит ли говорить, что такие пары живут гармоничной сексуальной жизнью и ощущают себя удовлетворенными в отношениях. Более того, такие люди живут в гармонии с самими собой, что положительно влияет на их самооценку и помогает добиваться большего успеха в жизни!

Теперь вы знаете, что спать обнаженными гораздо полезнее, чем натягивать пижаму и надевать ночную рубашку. А это значит, что взяв на заметку наши советы, вы станете здоровее, красивее и чуточку счастливее!