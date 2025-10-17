С нами не соску...
С нами не соскучишься!

8 585 подписчиков

Убийство раскрыли спустя 800 лет благодаря фекалиям




В 2004 году палеопатолог Джино Форначари университета провел эксгумацию Кан Гранде



Причина смерти Кан Гранде, который был покровителем Данте Алигьери, была определена путем анализа останков его фекалий.


Итальянские ученые из Пизанского университета впервые в истории раскрыли отравление героя средневековой истории.
Опубликовано исследование в издание Journal of Archaeological Science

Причина смерти Кан Гранде I делла Скала, который был правителем Вероны в 1311-1329 годах и покровителем Данте Алигьери, была определена путем анализа останков его фекалий.

Кан Гранде, считавшийся покровителем наук и искусств (ему Данте посвятил третью часть "Божественной комедии"), а также лидером гибеллинов Северной Италии, сильно расширил границы своего государства, захватив Виченцу, Падую и Тревизо.


Фото: Wikimedia Commons

Памятник Кан Гранде I

В 38 лет, вскоре после взятия Тревизо, он умер. Его смерти предшествовала рвота и понос: по мнению большинства историков, он заболел после того, как попил воды из грязного источника.

В 2004 году палеопатолог Джино Форначари университета провел эксгумацию Кан Гранде, чья гробница расположена в веронской церкви Санта-Мария Антика.

С помощью методов компьютерной томографии и цифровой рентгеноскопии были обследованы хорошо сохранившиеся ткани, в частности каловые массы в кишечнике правителя.

В фекалиях ученые обнаружили пыльцу ромашки, черной шелковицы и, к их удивлению, наперстянки. При передозировке последнее растение становится опасным, симптомы отравления им совпадают с теми, что испытал перед смертью Кан Гранде.


Теперь исследователи уверены, что правителя Вероны отравили, а ядовитое снадобье ему дали под видом лекарства.

"Хотя нельзя исключить вероятность случайной интоксикации, Кан Гранде, скорее всего, умер от данной ему с преступным умыслом летальной дозы наперстянки", — пишется в статье.

При этом, племянник и наследник Кан Гранде, Мастино, сразу приказал повесить личного врача своего дяди, что ставит его под подозрение. Однако врагов у правителя Вероны было немало: не исключено, что заказчиками убийства могли выступить власти Венеции или Милана.


Фото: Wikimedia Commons

Гробница Кан Гранде I

Анализ останков также показал, что Кан Гранде был шатеном с кудрявыми волосами ростом примерно 173 сантиметра. При этом, он страдал от артрита, туберкулеза и, вероятно, цирроза печени.

Кроме того, Кан Гранде болел пневмокониозом — необратимым заболеванием легких, вызванным многолетним вдыханием дыма: в итальянских дворцах той эпохи не было каминов, и отапливались они с помощью огромных жаровен.

