Как витамин D делает из нас супермена

Дни постепенно становятся короче, нравится вам это, или нет. Отсутствие солнечных лучей может значить для многих людей возникновение дефицита витамина D, что наверняка вызовет целый ряд проблем со здоровьем. Но внести в свой рацион богатые этим витамином продукты стоит практически каждому человеку: ученые выяснили, что именно витамин D может превратить вас в самого настоящего супермена.
Что это такое
На самом деле, витамин D не похож на все остальные витамины. Медики склонны считать его скорее стероидным гормоном, поскольку он синтезируется и перерабатывается организмом так же, как и половые гормоны. К тому же, витамин D — это целая группа веществ: холекальциферол, который синтезируется на коже только под воздействием солнечных лучей и эргокальциферол, получить который можно из пищи.
Предварительные исследования
На этой неделе были опубликованы итоговые данные исследования американских ученых. Они доказали, что повышенная доза витамина D может не только снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и поможет тренироваться с большим результатом — снижая, в то же время, общую усталость организма. Вот почему витамин D называют «продуктом супермена»: постоянный прием его с пищей может значительно повысить общую работоспособность человека.
Дефицит витамина D
Некоторые данные говорят, что дефицит витамина D могут испытывать до миллиарда жителей земли. Длительный недостаток этого витамина может повысить опасность возникновения раковых опухолей. Также, у человека снижается иммунитет и повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Полезные продукты
Большие проблемы с нехваткой витамина D могут испытывать вегетарианцы, поскольку он содержится в продуктах животного происхождения. Сыр, печень, жирная рыба и яйца — лучший источник витамина D. Включите в основной рацион хотя бы один из этих продуктов, чтобы не столкнуться с нехваткой этого важного гормона.
Физические нагрузки
После проведения испытаний, стало понятно, как именно витамин D способствует увеличению нагрузок, которые может преодолеть человек. Этот витамин снижает выработку организмом кортизола, сужающего сосуды и не дающего, тем самым, насытить кислородом отдельные органы.
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