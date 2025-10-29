Материалы, которые нельзя стирать в машинке

Кажется, что большинство современных вещей вполне подходят для стирки в машинке, на самом деле, привычные в нашем гардеробе вещи чаще всего необходимо подвергать куда более щадящей обработке.

Мы поговорили с сотрудником профессиональной химчистки Арсением Новиковым, который рассказал, вещи из каких материалов точно нужно вытащить из бака машинки прямо сейчас.

Натуральная кожа

Пиджаки по фигуре

Вещи с пайетками и стразами

Купальники

Любые вещи из натуральной кожи не потерпят стирку в машинке. Арсений: «Даже вставки из натуральной кожи будут препятствием для полноценной стирки. То же касается и обуви, кстати». Если нужно почистить кожаную вещь, используйте специальные средства, предназначенные для работы с кожаными изделиями.Узкие пиджаки, идеально сидящие по фигуре, также не должны попасть в бак вашей стиральной машинки. Арсений: «В таких пиджаках обычно есть дополнительные элементы, которые помогают держать форму вещи, поэтому отдайте ее лучше в химчистку, не рискуйте». Жесткие вкладыши в таком пиджаке не переживут мощный отжим в обычной машинке.Может показаться, что пайетки крепко сидят на любимом платье, но все же рисковать не стоит. Арсений: «Пайетки очень легко отрываются и если они попадут в проемы бака, вы просто испортите хорошую машинку, не говоря уже о вещи». Стирать такие вещи можно исключительно вручную.Пусть купальник и не боится воды, однако жесткая стирка, да еще и с агрессивными чистящими веществами может испортить вещь всего за пару стирок. Если в купальнике есть косточки, они могут повредиться или же проколоть ткань купальника.Стираем только вручную.