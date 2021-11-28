9 проверенных уловок, которые гарантированно привлекут внимание противоположного пола

Немного хитрости, и любой сойдет с ума. /Фото: www.film.ru
Многие считают, что произвести впечатление и покорить сердце может только красота. Однако научные исследования доказывают, что это далеко не так. Как сделать так, чтобы между вами и объектом привязанности проскочила «та самая искра»? Необязательно вытаскивать счастливый билет в розыгрыше красоты природой, химия притяжения в ваших руках.
1. Совместный экстрим
Пережитые ощущения уже никогда не сотрутся из памяти. /Фото: citytour.md
Невероятно, но покатавшись вместе на американских горках, молодые люди кажутся друг другу более привлекательными, даже если раньше их не связывали романтические отношения. Именно такой вывод сделали ученые после того, как провели исследование с участием более 1000 добровольных желающих. Выброс адреналина и новые эмоции сближают незнакомых людей, объединяя их и делая общую атмосферу знакомства более непринужденной.
2. Мужчинам нравятся жизнерадостные
Естественная улыбка действует как магнит. /Фото: focus.ua
Любая женщина будет казаться в глазах мужчины более привлекательной, если она не скрывает своей улыбки, выглядит естественно и непринужденно. Никто не любит молчунов и замкнутых. Особенно эти качества нежелательны для первой встречи или свидания. Улыбайтесь чаще, и люди к вам потянутся!
3. Голос — второе лицо
Голос — мощное оружие обольщения. /Фото: medweb.ru
Конечно же, при первом знакомстве первое, что бросается в глаза — это внешность. Но после этого нужно поздороваться и поддерживать хоть какую-то беседу. Манящий взгляд и подмигивания — это здорово, но всему есть предел. Многие мужчины отмечают, что при общении с женщиной они обязательно обращают внимание на ее голос. Приятные интонации и подходящий тембр действуют на подсознательном уровне не менее эффективно, чем феромоны. Новые научные исследования показали, что пора забыть о низком грудном голосе, который вроде как ассоциируется с сексуальностью. Теперь мужчинам больше нравятся женщины с высоким голосом. Ученые Университетского колледжа в Лондоне определили, что именно такой тембр делает привлекательную девушку более миниатюрной, хрупкой и нежной, что несомненно нравится представителям сильного пола.
4. Безотказный наряд для мужчины
Мужественные плечи без спортзала. /Фото: insdrcdn.com
Казалось бы, глупость, но ученые из Университета Ноттингема своим исследованием доказали, что белая футболка с большой буквой «Т» черного цвета делает мужчину более привлекательным. Все дело в иллюзии, которую она создает: плече кажутся шире и мускулистее, а талия — тоньше и привлекательнее. В целом создается притягательный и мужественный V-образный силуэт, действующий на женщин как магнит. Использовав этот простой трюк, можно добавить к своей привлекательности +12%. Но будьте осторожны, правило действует и в обратном порядке. Если буква «Т» будет перевернута, столько же очков безупречного внешнего вида можно потерять.
5. В каждой женщине…нет, стойте, мужчине!...должна быть загадка
Задумчивость выглядит притягательно. /Фото: trambalan.ru
Согласно исследованиям именно мужчине нужно быть загадочным и задумчивым, тогда успех у дам будет обеспечен. Канадские исследователи выяснили, что женщины не особенно любят счастливых мужчин. Сексуально их больше привлекают представители сильного пола с важным и отрешенным видом. Главное не переборщить, чтобы не показаться женщине отстраненным и холодным, как-никак внимание они любят еще больше.
6. Фруктовая подпитка для сияющей кожи
Витамины придают коже сияющий вид. /Фото: www.syl.ru
Чтобы произвести положительное впечатление, нужно уделить внимание своей естественной красоте. Для этого надо немного помочь ей стать незабываемой и восхитительной. Научный журнал PLoS ONE опубликовал в своем номере исследование, согласно которому секрет идеальной красоты довольно прост — нужно есть больше фруктов и овощей, причем каждый день. Это обеспечит коже сияющий вид, устранит такие неприятные недостатки как отечность, синяки под глазами, расширенные поры и высыпания. Во фруктах и овощах содержится большое количество пигментов и антиоксидантов, которые делают тон кожи ровным, придают сияние и здоровый румянец.
7. Белоснежная улыбка
Ну как тут не обратить внимание? /Фото: www.gdcare.ru
Исследователи учебных заведений Центрального Ланкашира и Лидса подтвердили, что ровные белые зубы — это достаточно веский аргумент в науке обольщения. Это своеобразная визитная карточка человека, поэтому обязательно обращает на себя внимание противоположного пола. Хорошие зубы — свидетельство отменной наследственности и здоровья, что немаловажно для создания семьи и продолжения рода.
8. Красный — цвет страсти
Влюбленность возникает на уровне инстинктов, красный — лучший цвет для притяжения. /Фото: womansay.net
Женщина никогда не должна забывать о волшебной силе красного цвета. Он яркий, притягательный и запоминающийся, однако нужно соблюдать меру и делать акцент на чем-то одном. Можно использовать красный цвет в одежде или макияже, но не одновременно! Согласно исследованиям ученых из Манчестерского университета, больше всего привлекают мужчин губы, накрашенные красной помадой. По сравнению с другими чертами лица на губах взгляд задерживался целых 7 секунд, тогда как волосы и глаза удостоились лишь мимолетного внимания. При использовании красной помады макияж должен быть безупречным и неброским, тогда он точно произведет фееричное впечатление.
9. Никакой бороды!
Борода — не признак сексуальности. /Фото: epil.guru
Увы, дорогие мужчины, несмотря на то, что вам бы этого сильно хотелось, но женщинам не нравятся длинные бороды, которые сейчас вошли в моду. Легкая щетина — да, буйные заросли — нет! Борода делает внешний облик отталкивающим, более агрессивным и неухоженным.
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