9 проверенных уловок, которые гарантированно привлекут внимание противоположного пола

Немного хитрости, и любой сойдет с ума. /Фото: www.film.ru

1. Совместный экстрим

Пережитые ощущения уже никогда не сотрутся из памяти. /Фото: citytour.md

2. Мужчинам нравятся жизнерадостные

Естественная улыбка действует как магнит. /Фото: focus.ua

3. Голос — второе лицо

Голос — мощное оружие обольщения. /Фото: medweb.ru

4. Безотказный наряд для мужчины

Мужественные плечи без спортзала. /Фото: insdrcdn.com

5. В каждой женщине…нет, стойте, мужчине!...должна быть загадка

Задумчивость выглядит притягательно. /Фото: trambalan.ru

6. Фруктовая подпитка для сияющей кожи

Витамины придают коже сияющий вид. /Фото: www.syl.ru

7. Белоснежная улыбка

Ну как тут не обратить внимание? /Фото: www.gdcare.ru

8. Красный — цвет страсти

Влюбленность возникает на уровне инстинктов, красный — лучший цвет для притяжения. /Фото: womansay.net

9. Никакой бороды!

Борода — не признак сексуальности. /Фото: epil.guru