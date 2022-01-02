Вокруг света, или мир в лицах: потрясающая серия портретов людей со всех уголков планеты

Мир в лицах. Автор: Александр Химушин.
«Мир в лицах» - впечатляющая серия работ Александра Химушина, которому всего за пару лет не только удалось объехать больше восьмидесяти стран, но и поймать в объектив своей камеры интернациональную красоту, запечатлев её на снимках.
По словам автора данной серии работ люди – самые яркие впечатления, которые только можно получить от путешествий и поездок по разным странам и городам. Именно человек оставляет после себя незабываемые воспоминания и эмоции, которыми ты готов бесконечно долго делиться с окружающими. Искрение улыбки, светящиеся глаза, непринуждённые позы, естественная красота – всё это и многое другое поистине неподражаемо, ведь каждый человек прекрасен и уникален, несмотря на пол, возраст, цвет кожи и национальность.
Девочка из общины Иксил (Майя). Автор: Александр Химушин.
Мужчина из племени Боди, Омо Вареда, Эфиопия. Автор: Александр Химушин.
Самоанец, остров Савайи, Самоа. Автор: Александр Химушин.
Девушка из народа Орочон, Алихэ, Внутренняя Монголия, Китай. Автор: Александр Химушин.
Молодой монах, Монастырь Дискит, Ладакх, Индия. Автор: Александр Химушин.
Девочка из народа Вахан, Ваханская долина, Афганистан. Автор: Александр Химушин.
Девушка из народа Какчикели (Майя), Солола, Гватемала. Автор: Александр Химушин.
Мужчина из народа Сахарави, Дахла, Западная Сахара. Автор: Александр Химушин.
Девочка из народа Вахан, Ваханская долина, Афганистан. Автор: Александр Химушин.
Японка, Нара, Япония. Автор: Александр Химушин.
Русская (староверка), село Тарбагатай, Бурятия, Россия. Автор: Александр Химушин.
Мальчик из народа Тофалар, горы Саяны, Восточная Сибирь, Россия. Автор: Александр Химушин.
Джибутийка, Джибути. Автор: Александр Химушин.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии