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Вокруг света, или мир в лицах: потрясающая серия портретов людей со всех уголков планеты


Мир в лицах. Автор: Александр Химушин.

Мир в лицах. Автор: Александр Химушин.

 

«Мир в лицах» - впечатляющая серия работ Александра Химушина, которому всего за пару лет не только удалось объехать больше восьмидесяти стран, но и поймать в объектив своей камеры интернациональную красоту, запечатлев её на снимках.


По словам автора данной серии работ люди – самые яркие впечатления, которые только можно получить от путешествий и поездок по разным странам и городам. Именно человек оставляет после себя незабываемые воспоминания и эмоции, которыми ты готов бесконечно долго делиться с окружающими. Искрение улыбки, светящиеся глаза, непринуждённые позы, естественная красота – всё это и многое другое поистине неподражаемо, ведь каждый человек прекрасен и уникален, несмотря на пол, возраст, цвет кожи и национальность.
Девочка из общины Иксил (Майя). Автор: Александр Химушин.

Девочка из общины Иксил (Майя). Автор: Александр Химушин.

 
Мужчина из племени Боди, Омо Вареда, Эфиопия. Автор: Александр Химушин.

Мужчина из племени Боди, Омо Вареда, Эфиопия. Автор: Александр Химушин.

 
Самоанец, остров Савайи, Самоа. Автор: Александр Химушин.

Самоанец, остров Савайи, Самоа. Автор: Александр Химушин.

 
Девушка из народа Орочон, Алихэ, Внутренняя Монголия, Китай. Автор: Александр Химушин.

Девушка из народа Орочон, Алихэ, Внутренняя Монголия, Китай. Автор: Александр Химушин.

 
Молодой монах, Монастырь Дискит, Ладакх, Индия. Автор: Александр Химушин.

Молодой монах, Монастырь Дискит, Ладакх, Индия. Автор: Александр Химушин.


Девочка из народа Вахан, Ваханская долина, Афганистан. Автор: Александр Химушин.

Девочка из народа Вахан, Ваханская долина, Афганистан. Автор: Александр Химушин.

 
Девушка из народа Какчикели (Майя), Солола, Гватемала. Автор: Александр Химушин.

Девушка из народа Какчикели (Майя), Солола, Гватемала. Автор: Александр Химушин.

 
Мужчина из народа Сахарави, Дахла, Западная Сахара. Автор: Александр Химушин.

Мужчина из народа Сахарави, Дахла, Западная Сахара. Автор: Александр Химушин.

 
Девочка из народа Вахан, Ваханская долина, Афганистан. Автор: Александр Химушин.

Девочка из народа Вахан, Ваханская долина, Афганистан. Автор: Александр Химушин.

 
Японка, Нара, Япония. Автор: Александр Химушин.

Японка, Нара, Япония. Автор: Александр Химушин.

 
Русская (староверка), село Тарбагатай, Бурятия, Россия. Автор: Александр Химушин.

Русская (староверка), село Тарбагатай, Бурятия, Россия. Автор: Александр Химушин.

 
Мальчик из народа Тофалар, горы Саяны, Восточная Сибирь, Россия. Автор: Александр Химушин.

Мальчик из народа Тофалар, горы Саяны, Восточная Сибирь, Россия. Автор: Александр Химушин.

 
Джибутийка, Джибути. Автор: Александр Химушин.

Джибутийка, Джибути. Автор: Александр Химушин.

 

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Вокруг света, или мир в лицах: потрясающая серия портретов людей со всех уголков планеты

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Вокруг света, или мир в лицах: потрясающая серия портретов людей со всех уголков планетыПодписаться на мой Instagram
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