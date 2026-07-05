Как вырастить банановую пальму дома

Банановая пальма — удивительное экзотическое растение, которое увидишь не в каждом доме! У вас есть прекрасная возможность вырастить такое чудо своими руками. Пальма растёт очень медленно, но красиво!







Сначала нужно получить семена для проращивания. Конечно, лучше всего отсаживать деток от материнского растения, так как семена всходят не очень активно.

Однако и из семян можно попробовать вырастить пальму. Для этого понадобится очень чёрный и мягкий банан, находящийся на грани гниения.Именно в нём вы обнаружите маленькие чёрные семена. Их нужно собрать ножом или ложкой вместе с мякотью. Часть промыть в ситечке, а часть — оставить с мякотью.Высадить в питательный грунт (на дне — керамзит). Выложить семена с мякотью и промытые чистые (чтобы увеличить шансы всхожести хотя бы одного семечка).Слегка присыпать землей и увлажнить из пульверизатора. Накрыть плотным пакетом и завязать. Проветривать раз в день по 10 минут, по мере необходимости увлажнять.Когда появятся первые всходы, пакет можно будет убрать. Семечко может взойти примерно через 2 месяца.Так растение выглядит на 4 месяц:А вот так — через год:Начиная со второго года растение можно и нужно пересадить в горшок большего размера.И у него уже, как правило, сформируются детки. Дождавшись, пока они созреют хотя бы до 6 месяцев, деток можно отсадить от материнского растения.