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Как вырастить банановую пальму дома

Банановая пальма — удивительное экзотическое растение, которое увидишь не в каждом доме! У вас есть прекрасная возможность вырастить такое чудо своими руками. Пальма растёт очень медленно, но красиво!

Как вырастить банановую пальму дома

Сначала нужно получить семена для проращивания. Конечно, лучше всего отсаживать деток от материнского растения, так как семена всходят не очень активно.

Однако и из семян можно попробовать вырастить пальму. Для этого понадобится очень чёрный и мягкий банан, находящийся на грани гниения.

Как вырастить банановую пальму дома

Именно в нём вы обнаружите маленькие чёрные семена. Их нужно собрать ножом или ложкой вместе с мякотью. Часть промыть в ситечке, а часть — оставить с мякотью.

Как вырастить банановую пальму дома

Высадить в питательный грунт (на дне — керамзит). Выложить семена с мякотью и промытые чистые (чтобы увеличить шансы всхожести хотя бы одного семечка).

Как вырастить банановую пальму дома

Слегка присыпать землей и увлажнить из пульверизатора. Накрыть плотным пакетом и завязать. Проветривать раз в день по 10 минут, по мере необходимости увлажнять.

Как вырастить банановую пальму дома

Когда появятся первые всходы, пакет можно будет убрать. Семечко может взойти примерно через 2 месяца.

Как вырастить банановую пальму дома

Так растение выглядит на 4 месяц:

Как вырастить банановую пальму дома

А вот так — через год:

Как вырастить банановую пальму дома

Начиная со второго года растение можно и нужно пересадить в горшок большего размера.

Как вырастить банановую пальму дома

И у него уже, как правило, сформируются детки. Дождавшись, пока они созреют хотя бы до 6 месяцев, деток можно отсадить от материнского растения.

Как вырастить банановую пальму дома

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