Провокационные карикатуры, которые довели до тюрьмы художника Герхарда Хадерера

Искусство сатирической карикатуры, являясь не только самым мирным, но и грозным оружием, провоцирует человечество на размышления о современном мире, над таковым, каким он есть на самом деле. Сегодня и мы поразмышляем о нем вместе с работами скандально известного художника-сатирика из Австрии Герхарда Хадерера.
Вся правда о политике. Сатира от Gerhard Haderer.
Глядя на то, как в последние десятилетия стало жить человечество, многие все чаще и чаще задаются риторическим вопросом: куда катится наш современный мир, к чему приведет безответственное отношение ко всему живому и, что же все-таки с этим делать? Порой мы не замечаем множества ужасающих вещей, кажущихся привычными и незначительными, однако они неожиданно начинают менять свой смысл, как только посмотришь на них со стороны. А помогают увидеть пороки современного бытия именно художники карикатуристы, перо сатиры которых беспощадно выявляет слабые стороны человека.
Немного о Герхарде Хадерере
Автошарж. / Герхард Хадерер - австрийский художник-сатирик.
Герхард Хадерер (Gerhard Haderer) родился в 1951 году в городе Леондинг, невдалеке от Линца (Австрия). С юных лет, обладая незаурядными способностями трансформации художественных образов, Герхард обучался рекламной графике и искусству гравюры. Затем в поисках своего стиля и направления в творчестве молодой график работал декоратором и художником по рекламе. Нельзя сказать, что его работа была не интересной, однако не к тому стремилась тонкая организация души художника. Перенеся в 1985 году онкологическую операцию и переосмыслив свое предназначение, Хадерер оставляет коммерческую иллюстрацию и рекламный бизнес, которые казались ему уж слишком меркантильными и становится свободным сатирическим художником.
А спустя годы, именно карикатура стала основным и прочным стержнем творчества художника, именно в ней проявился его уникальный дар.
Герхард Хадерер.
Дебют Герхарда в местной прессе и в сатирическом журнале «Watzmann3» принес ему немалый успех, и вскоре под его работы была отведена еженедельная страница в «Profil» и «Stern». Пройдет еще немного времени, и Герхард начнет проводить персональные выставки своих творений, и издавать серии карикатур, объединяя их в целые книжные издания.
А начиная с девяностых годов, карикатурист окажется на гребне всемирной славы и станет самым узнаваемым современным сатирическим рисовальщиком, а его злободневные произведения на десятилетия станут самыми тиражируемыми во многих периодических изданиях Европы.
Вегетарианская диета. Сатира от Gerhard Haderer.
Уже более тридцати лет карикатурист-сатирик, Герхард Хадерер откровенно обнажает проблемы современных людей, бросая им вызов и точно зная, что, когда и как подать зрителю, чтобы тот «взорвался», фонтанируя речами, спорами и обсуждениями, или же оправданиями.
Уединенное место. Сатира от Gerhard Haderer.
Его злободневные работы, поражающие правдивой откровенностью и иронией, не щадят никого и ничто, хотя не редко влекут за собой и гонения на самого автора и судебные тяжбы против него. Припомнить хотя бы скандальную историю, связанную с серией иллюстраций, опубликованных в книге «Жизнь Христа» («The Life of Jesus»), где художник затронул тему, связанную с католической церковью. Именно в ней автор высмеял не только пороки человека, а и подшутил над религией, выставив её в ином, слегка нелицеприятном свете, вызвавшем массу разногласий, сомнений и недоверия среди верующих и атеистов.
Иллюстрации из книги «Жизнь Христа».
В 2005 году за такую крамолу художнику даже довелось предстать перед греческим судом, который приговорил его к 6 месяцам заключения условно за оскорбление чувств верующих. В то время этот случай принял весьма резонансный оборот. Художнику вынесли обвинение в том, что он пренебрегает религиозными догмами. Однако само решение суда вызвало довольно бурные и не самые лестные дебаты среди представителей австрийской общественности, церкви, а так же в правительственных кругах. В итоге приговор был отменен апелляцией, а Хадерер - оправдан.
Реставрационные работы. Из серии «Жизнь Христа». Сатира от Gerhard Haderer.
Сам же сатирик так отреагировал на резонансное дело: «Моё отношение к Иисусу – этой исторически существующей или несуществующей личности всегда было положительным. Иисус делал умные вещи. Он был социальным псевдо-революционером, который сумел показать людям, как можно изменить государство и правительство таким образом, чтобы с ним можно было безбоязненно ладить. У меня нет причин говорить зло об Иисусе. На самом деле, вовлечённые в происходящее, всегда одинаково реагируют на мои карикатуры. Идиоты пытаются привести меня в суд, а умные приглашают меня на ужин, и лишь единицы воспринимают показанное с юмором, не пытаясь отыскать подвох или оскорбление в моих работах».
Из серии «Жизнь Христа». Сатира от Gerhard Haderer.
И что тут скажешь, скандальная история совершенно не напугала Хадерера и не заставила замолчать, он и по сей продолжает рассказывать неприятную правду о человечестве посредством своей сатиры. Ведь его творчество – весьма острая смесь, которая всегда точно бьёт в поставленную цель, не оставляя шанса на спасение. Его острые карикатуры раскрывают слабости, изъяны и тщеславие современного общества со злой сатирой и колким юмором.
Американские выборы: Чума против Холеры. Сатира от Gerhard Haderer.
И что интересно, почти каждый зритель сможет найти себя в его карикатурах, даже невзирая на то, что не каждый может признать свои слабости.
Последнее селфи. Сатира от Gerhard Haderer.
Естественный отбор. Сатира от Gerhard Haderer.
Сатира от Gerhard Haderer.
Летний отдых. Сатира от Gerhard Haderer.
Не ждали? Сатира от Gerhard Haderer.
Что у него в руках?... Сатира от Gerhard Haderer.
Система налогообложения. Сатира от Gerhard Haderer.
Ничего не вижу. Ничего не слышу. Ничего никому не скажу. Сатира от Gerhard Haderer.
На дне морском. Сатира от Gerhard Haderer.
Одень улыбку. Сатира от Gerhard Haderer.
Идентификация образа. Сатира от Gerhard Haderer.
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