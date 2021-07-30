Провокационные карикатуры, которые довели до тюрьмы художника Герхарда Хадерера

Вся правда о политике. Сатира от Gerhard Haderer.

Немного о Герхарде Хадерере

Автошарж. / Герхард Хадерер - австрийский художник-сатирик.

Герхард Хадерер.

Вегетарианская диета. Сатира от Gerhard Haderer.

Уединенное место. Сатира от Gerhard Haderer.

Иллюстрации из книги «Жизнь Христа».

Реставрационные работы. Из серии «Жизнь Христа». Сатира от Gerhard Haderer.

Из серии «Жизнь Христа». Сатира от Gerhard Haderer.

Американские выборы: Чума против Холеры. Сатира от Gerhard Haderer.

Последнее селфи. Сатира от Gerhard Haderer.

Естественный отбор. Сатира от Gerhard Haderer.

Сатира от Gerhard Haderer.

Летний отдых. Сатира от Gerhard Haderer.

Не ждали? Сатира от Gerhard Haderer.

Что у него в руках?... Сатира от Gerhard Haderer.

Система налогообложения. Сатира от Gerhard Haderer.

Ничего не вижу. Ничего не слышу. Ничего никому не скажу. Сатира от Gerhard Haderer.

На дне морском. Сатира от Gerhard Haderer.

Одень улыбку. Сатира от Gerhard Haderer.

Идентификация образа. Сатира от Gerhard Haderer.