Рецепт вкуснейшей домашней колбасы, которую каждый может приготовить самостоятельно

Любите домашнюю колбасу? Возможно, пришло самое время для того, чтобы снова завязать фартук, запастись всеми необходимыми ингредиентами и приготовить для всей семьи вкуснейшее мясное лакомство. Благо, с новым рецептом справится каждый.
Подготовка к работе
Вот, что нам понадобится для работы.
Готовить вкуснейшую колбасу будем из 1,5 килограммов свиной шеи (лучше брать с жирными прослойками, чтобы колбаска вышла сочной). Нам также понадобится 2-3 зубка чеснока, большой лавровый лист и конечно же соль в соотношении 20 грамм на 1 килограмм свинины. Специи добавляем по желанию. Рекомендуем использовать черный перец и кориандр.
Что касается инструментов, то нам понадобится разделочная доска и крупный хорошо наточенный нож. Также нужна миска объемом не менее двух литров, рукав для запекания, ножницы, пищевая пленка и алюминиевая фольга. Понадобится мясорубка и конечно же противень.
Ход работы
Начинаем с подготовки мяса.
Хорошо моем мясо в холодной воде. Обсушиваем, после чего нарезаем пластинами. Каждая пластинка должна быть толщиной в 1 см, после чего пластинку шинкуем на полоски. Их укладываем в миску для мариновки. Не забываем про соль, специи и чеснок. Они придадут мясу нужный аромат. Измельчаем приправы тщательно. Элементы маринада следует располагать поверх мясной нарезки. Перемешивается масса руками.
Надо сделать вот такие котлетки.
Когда миска готова, накрываем ее пленкой и убираем в холодильник. Лучше всего, чтобы заготовка «настоялась» около 2 суток. После этого извлекаем миску, снимаем пленку и вынимаем лавровый лист. Одну треть фарша отправляем в мясорубку на измельчение. Тщательно перемешанный фарш делится на четыре части из которых формируются батоны. Каждый следует отбить об доску. После этого каждый батон помещается в рукав, который сворачивается в виде конфеты.
Батончики убираются в холодильник на 24 часа. Вот собственно и все. Готовить такую колбасу теперь можно несколькими способами: варкой, запеканием или в духовке при температуре не более 80 градусов.
Домашняя колбаса своими руками. | Фото: itd1.mycdn.me.
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