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Рецепт вкуснейшей домашней колбасы, которую каждый может приготовить самостоятельно


Рецепт вкуснейшей домашней колбасы, которую каждый может приготовить самостоятельно

Любите домашнюю колбасу? Возможно, пришло самое время для того, чтобы снова завязать фартук, запастись всеми необходимыми ингредиентами и приготовить для всей семьи вкуснейшее мясное лакомство. Благо, с новым рецептом справится каждый.

Подготовка к работе


Вот, что нам понадобится для работы.

Вот, что нам понадобится для работы.

 

Готовить вкуснейшую колбасу будем из 1,5 килограммов свиной шеи (лучше брать с жирными прослойками, чтобы колбаска вышла сочной). Нам также понадобится 2-3 зубка чеснока, большой лавровый лист и конечно же соль в соотношении 20 грамм на 1 килограмм свинины. Специи добавляем по желанию. Рекомендуем использовать черный перец и кориандр.

Что касается инструментов, то нам понадобится разделочная доска и крупный хорошо наточенный нож. Также нужна миска объемом не менее двух литров, рукав для запекания, ножницы, пищевая пленка и алюминиевая фольга. Понадобится мясорубка и конечно же противень.

Ход работы


Начинаем с подготовки мяса.

Начинаем с подготовки мяса.

 

Хорошо моем мясо в холодной воде. Обсушиваем, после чего нарезаем пластинами. Каждая пластинка должна быть толщиной в 1 см, после чего пластинку шинкуем на полоски. Их укладываем в миску для мариновки. Не забываем про соль, специи и чеснок. Они придадут мясу нужный аромат.
Измельчаем приправы тщательно. Элементы маринада следует располагать поверх мясной нарезки. Перемешивается масса руками.
Надо сделать вот такие котлетки.

Надо сделать вот такие котлетки.

 

Когда миска готова, накрываем ее пленкой и убираем в холодильник. Лучше всего, чтобы заготовка «настоялась» около 2 суток. После этого извлекаем миску, снимаем пленку и вынимаем лавровый лист. Одну треть фарша отправляем в мясорубку на измельчение. Тщательно перемешанный фарш делится на четыре части из которых формируются батоны. Каждый следует отбить об доску. После этого каждый батон помещается в рукав, который сворачивается в виде конфеты.

Батончики убираются в холодильник на 24 часа. Вот собственно и все. Готовить такую колбасу теперь можно несколькими способами: варкой, запеканием или в духовке при температуре не более 80 градусов.
Домашняя колбаса своими руками. | Фото: itd1.mycdn.me.

Домашняя колбаса своими руками. | Фото: itd1.mycdn.me.

 

Видео


источник

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Рецепт вкуснейшей домашней колбасы, которую каждый может приготовить самостоятельно

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Рецепт вкуснейшей домашней колбасы, которую каждый может приготовить самостоятельноПодписаться на мой Instagram
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