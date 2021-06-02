Шахматы и подиум: супермодель с серьезным хобби

Быть профессиональной моделью, щеголять по подиуму в нижнем белье и заниматься политикой? Разъезжать по миру, показывая самые откровенные наряды, становиться лицом известного бренда парфюмов и при этом побеждать на турнирах по шахматам? Такое кажется невероятным в наших реалиях, однако именно так и обстоят дела у Кармен Касс – второй самой высокооплачиваемой модели в мире.













Сейчас Кармен Касс (Carmen Kass) 38 лет, что достаточно немало для модельного бизнеса. Конечно, может так статься, что дни вершины ее славы уже прошли – например, в 2002 году она была второй самой высокооплачиваемой моделью в мире. Но с другой стороны, Кармен по-прежнему прекрасно выглядит, да и потом, такой разносторонней личности, как она, наверняка найдется, куда применить свои многочисленные таланты.







Началась карьера Кармен с откровенной авантюры – представитель модельного агентства Baltic Models однажды приметил красивую девушку в обычном супермаркете и предложил ей отправиться в Милан на показ мод. Кармен на тот момент было всего 14 лет, и конечно, ее мать пришла в ужас от такого предложения. Однако девушка подделала подпись мамы в документах и все-таки уехала в Италию.







В Милане девушке не удалось, что называется «зацепиться», и Кармен вернулась домой в Эстонию.

В следующий раз она попробовала свои силы на модельном поприще уже будучи 18-летней – и в этот раз все сложилось как нельзя лучше. Почти сразу после прибытия в Париж, Кармен попала в круговорот высокой моды и вскоре ее фотографии уже можно было видеть на обложках Vogue сразу в четырех странах, австралийского Elle, британского Image, Madame Figaro, и французского Numero. Далее за девушку стали буквально бороться – она получала одно приглашение за другим: Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Donna Karan, Anna Wintour, она становилась лицом рекламных кампаний самых именитых дизайнеров, таких как Calvin Klein, Chanel, Gucci, Versace, Givenchy, Fendi, Max Mara, Valentino и даже General Motors.Большинство наших читателей, возможно, лучше всего помнят Кармен по ярко-желтой рекламе парфюмов от Christian Dior «J’adore». В 2007 году девушка участвовала сразу в десяти кампаниях весна\лето от разных дизайнеров. Тогда же она стала постоянной моделью и представителем Max Factor.Супер-модель из Таллина.Казалось бы, когда тебе предстоит столько разъездов, столько показов, столько фотосъемок – когда еще успевать делать что-то другое? Да и стоит ли, если у тебя уже всё есть? Но как раз на пике своей славы Кармен поняла, что она может, и главное – хочет заниматься и другими вещами. Так, с 2004 по 2011 год Кармен была президентом Эстонской Шахматной Федерации – и это была не просто номинальная должность, девушка и сама не раз участвовала в турнирах, так как она играла в эту игру с самого детства – папа Кармен обучает детей и взрослых шахматам в своем родном городе. В 2008 году Кармен даже пыталась выиграть право проводить олимпийские игры по шахматам в Таллине, но тогда выиграл Дрезден. Сейчас она оставила пост руководителя и является советником Федерации.Рекламная кампания Christian Dior J’adore.Стильная девушка из Эстонии.В 2000 году Кармен была названа «Лучшей моделью года» по версии VH1/Vogue Fashion Awards. За год до этого девушка впервые участвовала в показе мод известного бренда нижнего белья Victoria’s Secret, и продолжала сотрудничать с ними до 2008 года. В это же время Кармен снимается в эстонском мистическом триллере «Сегодня мы не уснем,» помимо этого ее можно увидеть в фильме Бена Стиллера «Образцовый самец».Кармен Касс за шахматами.Помимо этого, в феврале 2004 Кармен присоединилась в правящей партии Эстонии Res Publica, и позже также участвовала в выборах в эстонский парламент. За девушку проголосовало более 2 тысяч человек, однако в парламент она не прошла.Кармен Касс за игрой . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)