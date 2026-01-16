10 глаголов русского языка, которые произносят неправильно даже самые грамотные люди

Вопрос ударений в глаголах – всегда очень болезненный, особенно если это касается слов, которые нам привычны. Ну как поверить в то, что знакомый нам глагол, который мы всю жизнь слышим от окружающих с одним ударением, на самом деле нужно произносить иначе. Более того, в правильном варианте он, как нам кажется, звучит странно и даже неблагозвучно. Но с правилами русского языка не поспоришь. Вот лишь несколько примеров глаголов, которые многие произносят неправильно.
Часто в словосочетании «облегчить работу» люди ставят ударение на первый слог – видимо, думая, что проверочное слово у этого глагола – «легче». Однако это не так. Ударение надо ставить на букву «И». То же самое происходит при сочетании этого глагола со всеми именами собственными в настоящем и будущем времени: «я облегчу», «они облегчат», «он облегчил», «они облегчили».Ни в одном из таких слов ударение не падает на корень «легч». Чтобы запомнить, где ставить ударение, достаточно заменить слово «облегчить» на синоним «упростить». Мы же не говорим «упрОстить»!
Если вам необходимо открыть бутылку вина и вы при этом скажете, что собираетесь ее «откупОрить», это будет неверно. Потому что ударение в этом слове стоит на втором слоге. Запомнить это правило легко, если вспомнить Пушкина: «Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери, Как мысли черные к тебе придут, Откупори шампанского бутылку Иль перечти “Женитьбу Фигаро”».
Говоря «урок начался» или «фильм начался», многие делают распространённую ошибку, когда произносят глагол с ударением на первый слог – «нАчался». В конце 1980-х существовала пародия на речь Михаила Горбачёва, который, как известно, часто путал ударения: «Пора бы это все нАчать для того, чтобы углУбить – и тогда всё сформИруется». Впрочем, произносить «начАлся» – такой же дурной тон. Чтобы не выглядеть героем пародии, лучше следовать орфоэпической норме русского литературного языка и произносить глагол «начался» грамотно – с ударением на «я».
Есть нехорошие люди, которые вечно стремятся всё опошлить, и конечно, это нехорошо. Но если вы решитесь сделать такому человеку замечание, не ошибитесь в ударении: в слове «опошлить» оно падает на второй слог..
Тема соседского ремонта и звуков перфоратора ранним субботним утром актуальна для многих. Можно стучать возмущенно палкой по батарее. Иногда помогает. Но вот говорить при этом: «Опять они свЕрлят» – нежелательно. Ведь неопределенная форма у этого глагола – «сверлИть». А значит, соседи – сверлЯт.
Если залежавшийся в холодильнике сыр покрылся плесенью, многие из нас почему-то говорят, что он заплесневЕл». И глубоко ошибаются. Нет, в том, что продукт пора выбрасывать, сомневаться не нужно. Просто говорить надо «заплЕсневел». Подсказка, если забудете: ударение в этом глаголе ставится так же, как и в слове «плЕсень». Соответственно, при неправильном хранении продукты «плЕсневеют».
Одна из самых распространенных ошибок в ударении касается глагола «балуется». Очень часто можно слышать «ребёнок бАлуется», «я не курю, а лишь иногда бАлуюсь». Однако в разговорном слове «баловаться», а также в других родственных ему словах – например, «балованный», «баловать», «балуешься» и т.д. – ударение никогда не падает на первый слог. Так что малыш не бАлуется, а балУется. И родители его вовсе не избАловали, а избаловАли.
Согласитесь, не очень приятное занятие – пломбировать зуб. Звук бормашины – как железом по стеклу. Примерно то же самое чувствуют грамотные люди, когда слышат словосочетание «пломбировать зуб» с ударением на «и». Дело в том, что по правилам нужно говорить «пломбировАть». Хотя неверное произношение этого глагола очень распространено как в среде врачей, так и в среде пациентов.
У многих это наверняка вызовет удивление, но в слове «включит» ударение нужно ставить на последний слог. А значит, надо говорить «он свет включИт», «мы свет включИм», «они свет включАт» и так далее. Непривычно, конечно, но таковы правила.
