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«Соломка» или «пай»: простой рецепт, который вкуснее, чем картошка-фри


«Соломка» или «пай»: простой рецепт, который вкуснее, чем картошка-фри

Сложно будет сосчитать все блюда из картофеля, которые придумали люди. Однако одно известно точно. Одни блюда всегда лучше других. Сегодня все прекрасно знают, что такое картофель «фри», однако не каждый даже догадывается о том, что существуют варианты готовки намного вкуснее. Речь идет про картофель «пай» или просто «соломку».

Готовим картошку и масло, после чего трем плод на терку. /Фото: novate.ru.

Готовим картошку и масло, после чего трем плод на терку. /Фото: novate.ru.

 

Что понадобится: 500 грамм картофеля, 300 миллилитров растительного масла, щепотка соли.

Многие родители сталкиваются с тем, что дети отказываются кушать картофельное пюре. В конце концов, оно такое мерзкое (для детей)! Если нужно скормить ребенку картофель, то можно пойти на одну хитрость и приготовить вместе пюре – «пай», аппетитное блюдо, попробовав которое один раз, о всякой там картошке «фри» забудут даже взрослые. По сути картофель-пай – это закуска в виде тонкой соломки, обжаренной во фритюре. При этом блюдо не теряет своих вкусовых качеств и остается хрустящим даже на следующий день.

Для приготовления картофеля-пай рекомендуется выбирать максимально ровные и крупные корнеплоды. Картошка моется, чистится и натирается на терке для корейской моркови. Клубни в момент терки располагаются строго параллельно лезвию.
Это необходимо для того, чтобы соломка получалась максимально ровной, длинной и более-менее одинаковой.
Вымываем крахмал при помощи воды. /Фото: novate.ru.

Вымываем крахмал при помощи воды. /Фото: novate.ru.

 

Примечание: если упомянутой терки нет, ее можно заменить обычной или просто порезать весь картофель ножом.

После этого вся картофельная соломка укладывается в просторную тарелку и заливается водой. Когда она станет мутной от крахмала, вода сливается, а вместо нее заливается вновь чистая. Данная процедура повторяется до тех пор, пока после очередной заливки, вода не станет прозрачной.
Отправляем на обжарку в мало и вот результат. /Фото: novate.ru.

Отправляем на обжарку в мало и вот результат. /Фото: novate.ru.

 

Когда весь крахмал будет вымыт, необходимо просушить картофель при помощи сита, выложив его на бумажное полотенце. Теперь нагреваем масло во фритюрнице. Когда оно зашипит, можно опускать для готовки нашу соломку, но только небольшими порциями, чтобы она как можно лучше прожаривалась. Останется только посолить, после извлечения из масла.

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«Соломка» или «пай»: простой рецепт, который вкуснее, чем картошка-фри

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«Соломка» или «пай»: простой рецепт, который вкуснее, чем картошка-фриПодписаться на мой Instagram
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