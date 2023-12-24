Преступление и наказание:Как согрешил благочестивый царь Давид и почему сам себя приговорил к смерти

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Чем согрешил царь Давид и какое понес наказание

Фраза "все беды мужчины от женщины" - не пустой звук...Это понятие в нашу жизнь пришло из глубины веков. И в этой связи будет уместно вспомнить библейскую историю о Версавии и царе Давиде, живших около трех тысячелетий тому назад Новости СМИ2



Фраза "все беды мужчины от женщины" - не пустой звук...Это понятие в нашу жизнь пришло из глубины веков. И в этой связи будет уместно вспомнить библейскую историюживших около трех тысячелетий тому назад . Их легендарные образы легли в основу Священного писания и множества произведений искусства как летописных, так и живописных.На какой же злостный грех пошел царь Давид ради возлюбленной и чем расплачивался за него до конца дней своих далее - в обзоре.

Вирсавия. Автор: Карл Брюллов. / Давид, играющий на арфе. Фрагмент. Автор: Н.П. Загорский.

Давид, XV в. Автор: Педро Берругете.

Давид, играющий на арфе.

О том, как юный пастух снискал себе славу героя

Давид и Саул. (1878). Автор: Эрнст Йозефсон.

Давид и Голиаф. (1888). Автор: Осмар Шиндлер.

Давид и голова Голиафа. Автор: Караваджо.

Давид, играющий на арфе перед Саулом и Мелхолой. Автор: Плюснин Н.М.

Саул, нападающий на Давида. Автор: Джованни Гверчино.

Побег Давида через окно. Гравюра. Автор: Гюстав Доре.

Гибель Саула и его сына. (1848). Автор: Эли Маркузе.

Давид танцует перед Ковчегом Завета. Автор: Ф.Лейтон.

О том как согрешил помазанник Божий и чем искупал свою вину

Вирсавия у фонтана. (около 1635 г.) Автор: Питер Пауль Рубенс

Вирсавия. (1889г.) Автор: Жан-Леон Жером.

Вирсавия. (1654 г.). Автор: В.Дрост.

Нафан обвиняет Давида в грехе. Автор: Ангелика Кауфман.

Сокрушение Давида. Гравюра. Автор: Юлиус фон Карольсфельд.

Гибель Авессалома. (1860) Гравюра. Автор: Юлиус фон Карольсфельд.

Царь Давид передает скипетр Соломону. Автор: Корнелис де Вос.