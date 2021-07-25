Залог пармезаном, или Как в итальянском банке кредитной валютой стал…сыр

В этом банке, на первый взгляд, практически все – так же, как и в других. Высокий забор с проволокой и камерами видеонаблюдения по периметру, хранилища оборудованы системой слежения за активностью внутри. Но одна отличительная черта в нем все-таки есть: банк не содержит ни одной денежной купюры. А дело в том, что кредитной валютой этого учреждения является…сыр «Пармезан».
Банк с необычным содержимым. /Фото: forbes.ru
Это необычное учреждение находится в Италии и является собственностью банка «Кредито Эмилиано». Именно головками сыра забиты полки хранилища. Количество хранящегося там сыра поражает: по данным Novate.ru, в среднем там находится около 300 000 голов пармезана, каждая из которых весом от 14 до 17 килограмм.
Цель деятельности сырного банка весьма благородна: таким образом, они поддерживают производителей этого продукта. Ведь статистика – вещь упрямая, и ее показатели довольно удручающие: за последнее пятилетие почти сотня специалистов по производству этого сыра объявили себя банкротами и закрыли дело.
Столь нетривиальным способом в Италии поддерживают производителя сыра. /Фото: vilingstore.net
Механизм работы банка довольно прост: основными его клиентами являются сыроделы, занимающиеся производством пармезана. Когда же им нужны деньги, они отдают в качестве залога свой же продукт и получают кредиты под малый процент – всего 3 %.
Интересный факт: даже процент по кредиту идет на поддержание производителей – основной статьей расходов от этой статьи прибыли является поддержание надлежащего хранения сыра.
Оказывается, и пармезан может быть кредитной валютой. /Фото: cheesemania.ru
Интересно, что от сделки с банком производитель пармезана извлекает двойную выгоду. Кроме получения кредита, он может не беспокоиться за свой заложенный продукт: дозревает сыр прямо на полках хранилища и к моменту погашения кредита становится полностью готовым для продажи. То есть, сыродел не терпит убытки от невозможности реализовать часть своего товара. В прибыли остается и сам банк: в случае не погашения клиентом кредита банк имеет право реалиовать этот сыра.
Пармезан дозревает прямо в банковском хранилище. /Фото: mail.battour.ru
Несмотря на то, что сырный банк не хранит ни деньги, ни драгоценные металлы, он также попадал в поле зрение воров: его грабили уже три раза. Справедливости ради, стоит сказать, что это неудивительно, а воришки не являлись просто любителями изысканного продукта. Все дело в том, что пармезан является одним из самых дорогих сыров мира, а его общее количество в банке оценивается примерно в двести миллионов долларов.
Даже без денег в хранилище банк становится мишенью для воров. /Фото: mail.battour.ru
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