Предметы декора, которые давно пора выбросить

Дорогой ремонт может выглядеть безвкусно, а бюджетный – роскошно, ведь основное впечатление от интерьера формируют детали. Сегодня мы расскажем, от каких вещей лучше отказаться, чтобы вас не заподозрили в плохом вкусе, и чем их можно заменить.







1. Муляжи фруктов

2. Дешевые статуэтки

3. Пластиковые вазы

4. Реплики известных картин

5. Придверные коврики с надписями

6. Пластиковые фигурки

8. Модульное панно

8. Ковер неправильного размера

Вместо искусственных фруктов выбирайте натуральныеВ Советском Союзе часто можно было встретить пластиковые фрукты, которые лежали в мисках на столах.Они считались отличным вариантом декора, который еще и создавал впечатление, что дома всегда есть полезные продукты. Сейчас этот прием считается устаревшим и безвкусным. Муляжи фруктов сильно удешевляют интерьер, а со временем становятся отличными пылесборниками.Вместо искусственных, используйте для украшения интерьера настоящие фрукты. Красивее всего в блюде смотрятся апельсины, яблоки, бананы, гранат, мандарины. Также можно положить виноград, но следует учитывать, что он быстро портится.Важно тщательно следить за ними – как только появится первый признак гнили, сразу меняйте продукты на другие. А можно не дожидаться, пока они испортят, и потихоньку съедать. Когда тарелка опустеет, положите новые.Статуэтки становятся пылесборникамиВ начале 2000-х годов было очень модно расставлять на полках дешевые фигурки людей и животных, копилки, ангелочков и пр. Причина такой популярности была проста – статуэтки стоили недорого, их могли себе позволить практически все. Кроме того, на рынке сложно было найти какую-либо альтернативу для украшения квартиры. Вот только такие фигурки вовсе не делали интерьер лучше. Так же, как и муляжи фруктов, они удешевляли обстановку и превращались в пылесборники, которые существенно усложняли уборку.По сути, в статуэтках нет ничего плохого. Они могут выглядеть красиво, стильно и презентабельно, важно лишь подобрать достойные варианты. Отлично, если это будет авторский декор, выполненный из качественных материалов, а не пластика. Старайтесь, чтобы фигурки не заполняли все полки, а встречались в квартире «дозированно». А чтобы в результате у вас получилась гармоничная картинка, комбинируйте их с другими предметами декора, например, книгами, вазами, комнатными растениями, фотографиями в рамках и пр.Стеклянная ваза смотрится красивоПластик в интерьере редко смотрится достойно. Чаще всего он лишь тем и занимается, что делает квартиру дешевой, безвкусной и унылой. Одним из худших представителей подобного декора являются вазы. Когда вы ставите в них букет живых цветов, картинка получается, мягко говоря, не самой удачной. К тому же качество таких ваз оставляет желать лучшего.Отдавайте предпочтение простым изделиям из стекла. Они могут быть любой формы и размера – выбирайте то, что будет соответствовать вашим требованиям. Также обратите внимание на модели из керамики и других качественных материалов. Интересно будут смотреться вазы в авторском исполнении, которые производят в ограниченных количествах.Выбирайте современную живописьЕще один интерьерный промах, от которого вреда много, а пользы – ноль – вешать на стены копии известных картин. Все прекрасно знают, что они хранятся в знаменитых мировых музеях и галереях, поэтому присутствие этих полотен в вашей квартире вызовут лишь смех и недоумение. Хуже всего, если картины массового производства, а не исполнены мастером-копиистом.Гораздо актуальнее в интерьере будут смотреться работы современных художников. Также можно поискать в мастерских настоящие картины. Да, эти полотна будут не такими знаменитыми, как «Девятый вал» Айвазовского или «Рождение Венеры» Ботиччели, но они гораздо лучше впишутся в обстановку квартиры, станут ее изюминкой. В них есть индивидуальность и душа мастера, и это самое главное.Выбирайте минималистичные коврикиВ самих придверных ковриках нет ничего плохого. Наоборот, в сезон снега, грязи и дождей они становятся отличными помощниками, ведь задерживают загрязнения в прихожей и не позволяют им попадать на кухню, в гостиную и пр. Однако важно выбрать правильный коврик, который не будет смотреться странно, смешно или инфантильно. Изделия с надписями обычно выглядят именно так, поэтому обходите их десятой дорогой.Есть множество стильных однотонных вариантов, которые можно подобрать в соответствие с цветовой гаммой коридора. Такой коврик не будет выбиваться из общей картинки, гармонично впишется в интерьер, и при этом отлично будет выполнять свою работу. Также можно присмотрите изделие с лаконичным узором, например, геометрическим или абстрактным.Такие фигурки лучше не хранить на видуДавайте будем честными: в детстве многие из нас коллекционировали машинки и прочие фигурки, найденные в шоколадных яйцах, упаковках с кукурузными палочками и пр. Вот только некоторые не могут расстаться со своей коллекцией даже во взрослом возрасте, и это становится проблемой для интерьера. Если такие вещи дороги вашему сердцу, вы вполне можете хранить их в красивой коробке или шкатулке, но не стоит использовать пластиковые фигурки в качестве декора.У вас есть тяга к коллекционированию? Сместить фокус своего внимание на более «взрослые» вещи. Например, можно собирать картины, красивую посуду, винтажные украшения и пр. Большие предметы можно оставить на виду, чтобы они украсили интерьер, а маленькие лучше убрать в закрытую систему хранения, чтобы не потерялись.Замените модульные картины обычными или постерамиЕще 10-15 лет назад для украшения квартир часто использовали модульные картины. Обычно они представляли собой недорогую фотопечать с разбитым на несколько частей изображением. Сейчас такой декор – это моветон. Он не вписывается ни в один современный интерьер, и удешевляет даже самую дорогую обстановку.Картины в качестве декора – это классика. Но, чтобы они действительно украсили вашу квартиру, важно подбирать полотна в едином стиле, которые подойдут друг другу по цвету, сюжету или тематике. Развесьте их ассиметрично, а не в ряд – так в интерьере появится динамика и стиль.Передние ножки мебели должны стоять на ковреКовры всегда вызывают двоякое ощущение. Кто-то считает их пылесборниками, а кто-то не представляет свой интерьер без этого уютного предмета. Если вы относитесь ко второй категории, внимательно прочитайте этот пункт. При выборе ковра очень важно обращать внимание не только на материал, цвет, узор, форму, но и на размер.Если вы купите слишком маленькое изделие, между ним и мебелью появится дисбаланс. Кроме того, у гостей может сложиться ощущение, что у вас просто не хватило денег на полноценный ковер. Но это не значит, что нужно брать огромное изделие на всю комнату – так вы зрительно уменьшите пространство. Так что же делать? Как добиться золотой середины?Дизайнеры советуют руководствоваться следующим правилом: ковер должен быть такого размера, чтобы на него получилось поставить ножки рядом стоящей мебели. Диван, кресло, стул могут расположиться на ковре только передними ножками, а вот журнальный столик должен поместиться на нем полностью, так как обычно он находится в центре гостиной.