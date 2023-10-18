Зачем в средневековой Италии строили высокие каменные башни внутри городских стен

Итальянские знатные семьи веками резали друг друга. |Фото: m.fishki.net.

Ромео и Джульетта - театральная постановка. |Фото: m.fishki.net.

Когда-то все итальянские города были застроены высокими башнями. |Фото: artfile.ru.

Сегодня башен почти не осталось. |Фото: exoticluxurycat.ru.

После объединения Италии в 19 веке башни стали не нужны окончательно. ¦Фото: alternathistory.com.