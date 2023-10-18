Зачем в средневековой Италии строили высокие каменные башни внутри городских стен

Каменная башня является одним из важнейших элементов античной и средневековой фортификации. Строились башни на крепостных стенах таким образом, чтобы лучники и арбалетчики могли простреливать с безопасного расстояния наиболее уязвимые для штурма участники стен. Для этого крепостные башни должны были быть вынесены немного вперед относительно каменной стены. Так же их почти в обязательном порядке ставили на углах фортификаций. Однако, в средневековой Италии крепостные башни строились, в том числе и внутри города. Зачем такие были нужны?
Итальянские знатные семьи веками резали друг друга. |Фото: m.fishki.net.
Многие современники привыкли думать, что в Средние века существовали, по сути, те же самые «современные» европейские государства вроде Франции, Испании, Великобритании, Германии или Италии. Однако, это не так. Например, Германия как современное федеральное государство появилась только в 1871 году. Объединение Испании произошло в 1516 году. До этого на полуострове существовала россыпь княжеств и королевств, крупнейшими из которых были Кастилия и Арагон. А современная Италия как национальное государство, по сути, появилась лишь в 1861 году после серии кровопролитных воин за независимость от иностранного владычества. До XIX столетия итальянской государственности в современном смысле не существовало. На территории Апеннинского полуострова существовала богатая россыпь де-факто независимых друг от друга княжеств и городов-государств. Крупнейшие из них находились в наиболее развитой северной и центральной части полуострова.
Ромео и Джульетта - театральная постановка. |Фото: m.fishki.net.
По своему разнообразию и богатству феодальную раздробленность в Италии, пожалуй, могла превзойти только феодальная раздробленность Германии, в которой было более 1 800 крупных и мелких феодальных субъектов! Правда, в Германии в отличие от Италии все они были худо-бедно объединены общей Священной Римской империей (СРИ), пускай, и очень рыхлым, но все-таки единым государственным образованием. И хотя частные войны между феодалами были обыденным делом для СРИ, там хотя бы имелся кайзер (император), который обладал авторитетом и полномочиями принудительного замирения воюющих в час общегосударственной нужды. В Италии долгое время не было и такого…
Поэтому на протяжении столетий итальянские знатные семьи занимались междоусобной враждой с частыми войнами, заказными убийствами и уличными разборками. С особым размахом воевали не только отдельные города-государства или княжества, но и конкретные дворянские семьи, жившие внутри одного города!
Когда-то все итальянские города были застроены высокими башнями. |Фото: artfile.ru.
Междоусобная вражда итальянских знатных семей имела такой размах, что даже нашла отражение в мировой классике. Любовная трагедия «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира как раз и разворачивается на фоне одной из таких итальянских вендетт между знатными семьями. Зачастую продолжались эти вендетты натурально столетиями. Противостояния эти были крайне ожесточенными. В угаре кровной мести озлобленные родственники могли перерезать целую семью.
А так как люди больше всего не любят умирать, то итальянская аристократия принялась строить защитные башни внутри собственных городов. В них можно было спрятать или наименее боеспособных родственников (детей, женщин, стариков), или даже укрыться всем скопом, если все пошло совсем плохо. Внутри башни имелись богатые запасы оружия и провизии. Нередко под ними проходили секретные тоннели, которые использовались для ночных вылазок. Башни имели несколько уровней обороны и массивные двери. Взять приступом такую было практически невозможно, имея в распоряжении одни только осадные топоры, а подтащить к башне настоящие осадные машины не представлялось возможным из-за узких улочек.
Сегодня башен почти не осталось. |Фото: exoticluxurycat.ru.
Сегодня историки точно знают, что даже не самые крупные итальянские города внешне походили на современные мегаполисы с десятками торчащих «небоскребов». Высота некоторых семейных башен достигала 50-60 метров! Больше всего на сегодняшний день старинных башен сохранилось в городе Сан-Джиминьяно. На сегодняшний день их здесь 10 штук. Однако, в «лучшие времена» в итальянском городе было по разным оценкам от 70 до 76 башен. И это притом, что во все времена город был небольшим. Как выглядели в этом контексте средневековые Венеция, Милан, Пиза, Генуя, Лукка, Сиена и Кремона с куда большим количеством знатных семей, даже страшно себе представить.
После объединения Италии в 19 веке башни стали не нужны окончательно. ¦Фото: alternathistory.com.
Подавляющее большинство семейных башен в Италии было построено в период с XII по XIV век. При этом активно использовались они вплоть до XIX. Активно срывать семейные фортификации стали только после создания единого государства, объединения Италии. К этому моменту большинство таких фортификаций уже утратило свой функционал. Многие из построек стали банально опасны для города и его жителей, так как без надлежащего ухода принялись ветшать и разрушаться. Часть семейных башен была также снесена в XX веке.
Сегодня оставшиеся постройки считаются культурной ценностью и местными достопримечательностями. Кстати, явление семейных башен отнюдь не уникально и встречается далеко не только в Италии. На Кавказе и Центральной Азии также практиковалось строительство подобных фортификаций для защиты семьи или скота на выпасе. Как и в Италии, в этих регионах долгое время все было в полном порядке с понятием вендетты – кровной мести между семьями.
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