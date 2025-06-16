Неразгаданные тайны науки и истории

Современная наука и археология сделали за последние сто лет огромные шаги вперед. Но некоторые исторические находки и явления природы все еще остаются за гранью понимая целых групп ученых. Не так давно над Тихим океаном с самолета случайно увидели странное красное свечение. До того момента никто не наблюдал ничего похожего, и природа явления доставила ученым немало бессонных ночей.

Миграция животных

Великий Сфинкс Гизы

Синхронизация светлячков

Мередитский камень

Каменные лабиринты Большого Заяцкого острова

Монумент Йонагуни

Красное свечение над Тихим океаном

Каменный шар в Боснии

Тайна горы Рашмор