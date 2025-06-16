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    Как ни странно, кепки любят китайцы, я там носил flat cap, постоянно делали комплименты, может аэродром тоже понравит...Кепки-аэродромы: ...
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Неразгаданные тайны науки и истории

Современная наука и археология сделали за последние сто лет огромные шаги вперед. Но некоторые исторические находки и явления природы все еще остаются за гранью понимая целых групп ученых. Не так давно над Тихим океаном с самолета случайно увидели странное красное свечение. До того момента никто не наблюдал ничего похожего, и природа явления доставила ученым немало бессонных ночей.

Несмотря на все изыскания, красное свечение все еще ждет своей разгадки – как и другие события и находки из особых папок. Неразгаданные тайны науки и истории

Миграция животных


Животные мигрируют по одним и тем же маршрутам в течение многих лет. Рыбы, птицы, даже насекомые также сменяют места охоты, руководствуясь определенным алгоритмом. Тем не менее, ученые просто не могут объяснить само существование этого важного инстинкта в генетических паттернах столь разных созданий. Неразгаданные тайны науки и истории

Великий Сфинкс Гизы


Небольшая голова Великого Сфинкса вызывает толки в научном сообществе. Роберт Шох, британский геолог, предполагает, что у статуи изначально была морда льва, из которой один из фараонов приказал высечь загадочно улыбающееся лицо. Другой археолог, Грэм Хэнкок, установил корреляцию трех окружающих пирамид со звездами в созвездии Ориона, что также не поддается никакому научному объяснению. Неразгаданные тайны науки и истории

Синхронизация светлячков


Вместо того, чтобы мерцать вразнобой, светлячки одной группы зажигают «фонарики» одновременно, каждые 1-2 секунды. Джонатан Коупленд, специалист по светлячкам из Университета Джорджии, предполагает, что это определенный ритуал. Вот только никто не знает, какой именно. Неразгаданные тайны науки и истории

Мередитский камень


Этот камень был найден в 1872 году во время земляных работ в городе Мередит на берегу озера Виннипесауки (Нью-Хэмпшир, США).
Он представляет собой кусок искусно обработанного кварца — но здесь никогда не было кварца, да и обработан камень слишком хорошо для первобытных племен. Ученые в тупике. Неразгаданные тайны науки и истории Таосский гул Многие годы жители Таоса слышат доносящийся из глубин пустыни низкочастотный гул, будто танки движутся по магистрали. Главная особенность феномена в том, что слышат его только местные жители, зафиксировать звук на пленку не удалось еще никому. Неразгаданные тайны науки и истории

Каменные лабиринты Большого Заяцкого острова


Никто не знает, откуда взялись лабиринты на Большом Заяцком острове. 14 невысоких спиралевидных конструкций имеют по центру каменные алтари с солярными символами. Здесь археологи находили и следы ритуальных жертвоприношений, но обнаружить создавшую все это культуру так и не смогли. Неразгаданные тайны науки и истории

Монумент Йонагуни


У побережья японского острова Йонагуни водолазы обнаружили самый настоящий подводный город. Просто удивительно, почему исследования не продолжаются и сейчас — находка действительно пугает и вдохновляет одновременно. Каменные образования датированы возрастом в 16 тысяч лет, аналогичные структуры обнаружены у островов Окинавы. А в проливе между Тайванем и Китаем (по другую сторону от Йонагуни) существуют и другие подводные структуры, больше всего напоминающие дороги и стены. Неразгаданные тайны науки и истории

Красное свечение над Тихим океаном


Этот странный красный свет впервые увидел Крисяан ван Хейст. Он летел из Гонконга на Аляску на Боинге 747-8, а сияние будто зародилось под ним после вспышки молнии. В настоящее время явление остается в разряде необъяснимых. Неразгаданные тайны науки и истории

Каменный шар в Боснии


Некоторые полагают, что наши далекие предки создавали такие шары как символы неких небесных объектов. Другие же археологи находят в них лишь межевые указатели, но как на самом деле обстоят дела не знает никто. Неразгаданные тайны науки и истории

Тайна горы Рашмор


Во время строительства этого знаменитого памятника архитектор Гутзон Борглум хотел создать Зал Хроник внутри скалы. Для этого он раскопал пещеру за головой Авраама Линкольна. В 1998 году, спустя более 50 лет после смерти Борглума, правительство США и в самом деле поместило здесь мемуары президентов, билль о правах и копию декларации независимости. Но что было здесь раньше? Сторонники конспирологических теорий полагают, что ЦРУ использовало пещеру в качестве тайной лаборатории.

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