Неразгаданные тайны науки и истории

Современная наука и археология сделали за последние сто лет огромные шаги вперед. Но некоторые исторические находки и явления природы все еще остаются за гранью понимая целых групп ученых. Не так давно над Тихим океаном с самолета случайно увидели странное красное свечение. До того момента никто не наблюдал ничего похожего, и природа явления доставила ученым немало бессонных ночей.
Миграция животных
Животные мигрируют по одним и тем же маршрутам в течение многих лет. Рыбы, птицы, даже насекомые также сменяют места охоты, руководствуясь определенным алгоритмом. Тем не менее, ученые просто не могут объяснить само существование этого важного инстинкта в генетических паттернах столь разных созданий.
Великий Сфинкс Гизы
Небольшая голова Великого Сфинкса вызывает толки в научном сообществе. Роберт Шох, британский геолог, предполагает, что у статуи изначально была морда льва, из которой один из фараонов приказал высечь загадочно улыбающееся лицо. Другой археолог, Грэм Хэнкок, установил корреляцию трех окружающих пирамид со звездами в созвездии Ориона, что также не поддается никакому научному объяснению.
Синхронизация светлячков
Вместо того, чтобы мерцать вразнобой, светлячки одной группы зажигают «фонарики» одновременно, каждые 1-2 секунды. Джонатан Коупленд, специалист по светлячкам из Университета Джорджии, предполагает, что это определенный ритуал. Вот только никто не знает, какой именно.
Мередитский камень
Этот камень был найден в 1872 году во время земляных работ в городе Мередит на берегу озера Виннипесауки (Нью-Хэмпшир, США).обработан камень слишком хорошо для первобытных племен. Ученые в тупике. Таосский гул Многие годы жители Таоса слышат доносящийся из глубин пустыни низкочастотный гул, будто танки движутся по магистрали. Главная особенность феномена в том, что слышат его только местные жители, зафиксировать звук на пленку не удалось еще никому.
Каменные лабиринты Большого Заяцкого острова
Никто не знает, откуда взялись лабиринты на Большом Заяцком острове. 14 невысоких спиралевидных конструкций имеют по центру каменные алтари с солярными символами. Здесь археологи находили и следы ритуальных жертвоприношений, но обнаружить создавшую все это культуру так и не смогли.
Монумент Йонагуни
У побережья японского острова Йонагуни водолазы обнаружили самый настоящий подводный город. Просто удивительно, почему исследования не продолжаются и сейчас — находка действительно пугает и вдохновляет одновременно. Каменные образования датированы возрастом в 16 тысяч лет, аналогичные структуры обнаружены у островов Окинавы. А в проливе между Тайванем и Китаем (по другую сторону от Йонагуни) существуют и другие подводные структуры, больше всего напоминающие дороги и стены.
Красное свечение над Тихим океаном
Этот странный красный свет впервые увидел Крисяан ван Хейст. Он летел из Гонконга на Аляску на Боинге 747-8, а сияние будто зародилось под ним после вспышки молнии. В настоящее время явление остается в разряде необъяснимых.
Каменный шар в Боснии
Некоторые полагают, что наши далекие предки создавали такие шары как символы неких небесных объектов. Другие же археологи находят в них лишь межевые указатели, но как на самом деле обстоят дела не знает никто.
Тайна горы Рашмор
Во время строительства этого знаменитого памятника архитектор Гутзон Борглум хотел создать Зал Хроник внутри скалы. Для этого он раскопал пещеру за головой Авраама Линкольна. В 1998 году, спустя более 50 лет после смерти Борглума, правительство США и в самом деле поместило здесь мемуары президентов, билль о правах и копию декларации независимости. Но что было здесь раньше? Сторонники конспирологических теорий полагают, что ЦРУ использовало пещеру в качестве тайной лаборатории.
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