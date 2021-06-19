Красивые мини-клумбы под окнами для любителей живых цветов

Даже если у вас нет большого участка, на котором можно разбить красивые клумбы, это не повод отказывать от той красоты, которую дарят живые цветы. Организовать небольшие, но такие симпатичные клумбы можно прямо под окнами в небольших подвесных горшках или длинных деревянных ящиках.

Такие клумбы станут прекрасным украшением фасада дома. Для посадки в клумбы под окнами выбирайте неприхотливые цветы с небольшой корневой системой. Сочетайте разные растения между собой, чтобы добиться потрясающего результата!

































































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