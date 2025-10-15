Почему в Голландии не принято занавешивать окна шторами или жалюзи

В Голландии не принято занавешивать окна.

Запрет на закрытые шторы на окнах ввел герцог Фернандо Альварес де Толедо, который был наместником испанского короля.

Современные жители некоторых европейский стран не занавешивают окна. | Фото: © Gail Albert Halaban.

Жизнь на виду вполне устраивает граждан Нидерландов, ведь им нечего скрывать.

Жизнь без занавесок нравится жителям многих европейских стран.

Теперь можно похвастаться и роскошным интерьером, и отменным вкусом.

Даже на прогулке по воде можно разглядывать интерьеры квартир, расположенные на нижних этажах. | Фото: photo-paradise.info.

Особенно впечатляют окна в темное время суток, когда зажигается свет внутри жилищ. | Фото: pinterest.com.au.