Почему в Голландии не принято занавешивать окна шторами или жалюзи



У каждого народа свои традиции и предпочтения в обустройстве жилища. Если в нашей стране невозможно представить уют в доме без наличия штор и занавесок, то голландцы, например, этот атрибут полностью игнорируют, причем не одно столетие. Их окна всегда свободны, и никакого дискомфорта из-за такой открытости у жителей страны не наблюдается, а как раз наоборот.
Что же могло произойти, чтобы людям захотелось жить у всех на виду и даже превратить эту особенность в визитную карточку целого государства?

В Голландии не принято занавешивать окна.

Все, кто хоть раз побывал в Амстердаме или любом другом городе Нидерландов, не могли не заметить полное отсутствие занавесок, штор или жалюзи на окнах квартир и жилых домов. Особенно впечатляет такое оформление оконных проемов в вечернее время, когда льющийся изнутри свет позволяет увидеть не только то, чем занимаются хозяева, но и оформление интерьера до мельчайших подробностей. Как стало известно авторам Novate.ru, странное (по нашим меркам) пристрастие выставлять свою личную жизнь и дом напоказ появилось у жителей Нидерландов не по доброй воле.

 
Запрет на закрытые шторы на окнах ввел герцог Фернандо Альварес де Толедо, который был наместником испанского короля.

Исторический факт: Исследователи полагают, что такая «традиция» появилась в середине XVI века, когда голландские земли были захвачены испанцами. Жители королевства подняли восстание, за что и поплатились не только жизнями, но и возможностью закрыться от всего мира с помощью плотных штор. Испанский наместник Фернандо Альварес де Толедо (больше известен как Великий герцог Альба), назначенный вскоре после бунта, запретил занавешивать окна, чтобы можно было с улицы контролировать, чем занималась каждая семья.
Благодаря полной открытости легко было узнать, не устраивались ли революционные собрания или чего хуже – подпольные мастерские по изготовлению оружия.

 
Современные жители некоторых европейский стран не занавешивают окна. | Фото: © Gail Albert Halaban.

Жизнь на виду вполне устраивает граждан Нидерландов, ведь им нечего скрывать.

Несмотря на то, что кровавое правление основного советника испанского короля продлилось 6 лет и после его ухода закон был отменен, народ не поспешил возвращать шторы на окна. Как утверждают историки, незанавешенными окнами граждане старались показать, что они добропорядочные люди и им нечего скрывать. Они не преступают закон и надлежащим образом чтут нормы христианской морали.

 
Жизнь без занавесок нравится жителям многих европейских стран.

Теперь можно похвастаться и роскошным интерьером, и отменным вкусом.

С тех пор жители королевства навсегда забыли о шторах и о том, почему так произошло. Теперь открытость стала своеобразной демонстрационной площадкой, при оформлении которой каждая семья старается выставить напоказ все самое красивое и дорогое – мебель, картины, экзотические цветы, на открытых стеллажах посуду и технику. Особенно усердствуют в этом вопросе обеспеченные дизайнеры и художники, которые очень часто меняют интерьеры, мебель и технику только лишь для того, чтобы похвастаться вкусом, своим достатком и умением создавать красивую картинку.

 
Даже на прогулке по воде можно разглядывать интерьеры квартир, расположенные на нижних этажах. | Фото: photo-paradise.info.

Особенно впечатляют окна в темное время суток, когда зажигается свет внутри жилищ. | Фото: pinterest.com.au.

Да уж, сложно представить, что наш человек надумает делать перестановку или ремонт в квартире только из-за того, чтобы прохожие получали эстетическое наслаждение от увиденного. Хотя в самой стране целенаправленное подглядывание в чужие окна считается дурным тоном и верхом невоспитанности.

