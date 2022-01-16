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Как отбелить ногти в домашних условиях

Как отбелить ногти в домашних условиях

Если после работы в огороде, сборки урожая или приготовления блюд у вас окрасились или загрязнились ногти, то обязательно воспользуйтесь этим советом. Вам понадобится самый минимум инструментов, чтобы добиться отбеливания ногтей всего лишь за 5 минут!

Как отбелить ногти в домашних условиях

Заранее подготовьте ёмкость с тёплой водой, кусочек детского мыла и пинцет. Пальцы опустите в воду на пару минут, туда же окуните мыло, чтобы оно немного размокло.

Как отбелить ногти в домашних условиях


Через пару минут просто проведите каждым ногтем по мылу, чтобы оно попало под ноготь.

Как отбелить ногти в домашних условиях


И оставьте ногти в таком состоянии ещё на 2-3 минуты.

Как отбелить ногти в домашних условиях


Смойте мыло и возьмите пинцет, которым достаньте остатки мыла и грязи из-под ногтей. Вытрите насухо полотенцем. Всё! Ногти отбелены, ухожены и опрятны.

Как отбелить ногти в домашних условиях


Подробнее о том, как отбелить ногти в домашних условиях, смотрите в видео ниже:

 

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