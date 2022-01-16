Если после работы в огороде, сборки урожая или приготовления блюд у вас окрасились или загрязнились ногти, то обязательно воспользуйтесь этим советом. Вам понадобится самый минимум инструментов, чтобы добиться отбеливания ногтей всего лишь за 5 минут!





Заранее подготовьте ёмкость с тёплой водой, кусочек детского мыла и пинцет. Пальцы опустите в воду на пару минут, туда же окуните мыло, чтобы оно немного размокло.







Через пару минут просто проведите каждым ногтем по мылу, чтобы оно попало под ноготь.







И оставьте ногти в таком состоянии ещё на 2-3 минуты.







Смойте мыло и возьмите пинцет, которым достаньте остатки мыла и грязи из-под ногтей. Вытрите насухо полотенцем. Всё! Ногти отбелены, ухожены и опрятны.







Подробнее о том, как отбелить ногти в домашних условиях, смотрите в видео ниже: