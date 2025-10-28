С нами не соску...
Скелетные ножи: что они собой представляют и зачем нужны



Человек придумал огромное количество форм клинков и рукоятей для холодного оружия. Однако, скелетные ножи – совершенно другая история. Здесь уже достаточно того факта, что сами по себе они выглядят крайне нетипично. Неужели подобный дизайн и конструкция были придуманы лишь ради красочного внешнего вида или за всем этим стоит нечто большее?
Увы, вокруг скелетных ножей успело сформироваться немало мифов.

Выглядят такие ножи круто. /Фото: wolf-age.ru.

Выглядят такие ножи круто. /Фото: wolf-age.ru.

 

Любой нож за исключением быть может перочинного сделан из цельной болванки металла. Поэтому данная «особенность» не является уделом одних только скелетных ножей. По сути, любой скелетный нож – это режуще-колющий инструмент, обладающий двумя важный свойствами. Первое – это отсутствие традиционной рукоятки, выполненной из дерева, металла, пластика или любых других подходящих материалов. В скелетном ноже рукоять всегда металлическая. Второе важное свойство – это наличие перфорации, отверстий. Чаще всего делаются они в рукоятке, хотя встречаются и ножи с преформацией в клинках.
Главная особенность - наличие прорезей. /Фото: ruknife.com.

Главная особенность - наличие прорезей. /Фото: ruknife.com.


 

Таким образом вся «скелетность» ножа, по сути, сводится к специфике дизайна конструкции его рукоятки: отсутствую накладок на рукоятке и наличию перфорации. Некоторые хозяева используют отверстия в хозяйственных нуждах. Например, походные скелетные ножи позволяют наматывать на рукоятку веревку, которая в последствии может пригодиться каким-нибудь образом на природе.
Выемки для облегчения конструкции. /Фото: ruknife.com.

Выемки для облегчения конструкции. /Фото: ruknife.com.

 

Есть у скелетных ножей и еще одна важная особенность, прямо проистекающая из их дизайна.
У большинства представителей данного семейства баланс инструмента баланс сильно смещен к клинку, что не мудрено в условиях серьезного облегчения рукоятки. Все остальные характеристики и «чудо-свойства» напрямую зависят от того из какого материала (стали) выполнен клинок. При этом перфорация вопреки популярному заблуждению надежности большинству ножей не добавляет, а в некоторых случаях даже может снижать прочность конструкции. По сути, нужна она лишь для двух вещей: сокращение массы инструмента и улучшение эстетических свойств ножа.
Очередной выпендреж, хотя выглядит красиво. /Фото: urunurunler.me.

Очередной выпендреж, хотя выглядит красиво. /Фото: urunurunler.me.


 

Есть у скелетных ножей и большой недостаток. Чаще всего перфорированная рукоятка оказывается не только не слишком прочной, но еще и не очень удобной. Поэтому на многие походные ножи и наматывают веревки вместо традиционных накладок. Из чего возникает закономерный вопрос: зачем вообще нужна скелетная конструкция, если приходится делать кустарные накладки. К сожалению, можно отметить, что скелетные ножи в большей массе своей являются вещью не столько утилитарной, сколько продуктом удачной рекламы и пиара.

