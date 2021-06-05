Неподкупные копы, или Правдивость фактов о полиции США, навязанных фильмами

Полицейские в США защищают простых граждан / Фото: aysnrylcnn.tumblr.com

Что в реальности представляет собой американская полиция

Американские копы / Фото: max-ostendorff.livejournal.com

В каждом штате свое управление полиции / Фото: shkolazhizni.ru

Зарплата у полицейских в США достойная / Фото: solidarnost.mirtesen.ru

Копы на дежурстве / Фото: twitter.com

Полицейские на спецзадании / Фото: dailymail.co.uk

Офицер полиции США / Фото: golos.ua

Начальник полиции избирается путем голосования / Фото: softmixer.com

Детективы всегда готовы распутать самое сложное дело / Фото: rock-cafe.info

Даже не пытайтесь дать взятку копу / Фото: tsn.ua

Понятых в США нет / Фото: rubic.us

При необходимости коп может изъять авто / Фото: www.autoyas.com

Адвокат всегда поможет в сложной ситуации / Фото: yandex.ru

Муж и жена не могут работать в одном полицейском участке / Фото: mbk.news

Отчетность отнимает много времени у копов / Фото: news.myseldon.com

Копы в парадной форме / Фото: max-ostendorff.livejournal.com