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Люди сделали ремонт, да так, что любо-дорого посмотреть

Есть что-то завораживающее в том, чтобы смотреть на обновленное пространство. Кажется, что и дом дышит по-другому. Именно такими обновлениями своих домов поделились люди, о которых речь в этой статье.

«Еще не все готово, но результат мне уже нравится»



До — в процессе — после



«До и после того, как ко мне переехала невеста»



«Детская готова. Мы с женой счастливы»



«Переделка кухни. Всю работу выполнил сам и очень доволен результатом!

»



Гостиная: было и стало



«Жилище мужчины до и после того, как у него появилась девушка»



«Очень горжусь тем, как все обустроила»



«Мне не нравился уродливый зеленый цвет пола. Менять плитку не хотела, много возни. Меня все отговаривали, но я купила банку краски — и вот что вышло.»



«Банка краски обошлась в $ 30 — и вуаля. Ну, еще зеркало поменяла и крючки. Смотрите!»



«Как вам такая кухня?»



До и после



«Сама сделала детскую! Горжусь собой»

Это невероятно мило! Поздравляю с пополнением в семействе!
«Купили жилье. Я так хотела ремонт, но все не было денег. И вот мечта сбылась»



«Мой дизайн не всем по вкусу, и это нормально! Я сделала его не в угоду другим, а для себя».

Это волшебно! Потрясающая работа по обновлению пространства. Это не в моем стиле, но мне нравится! 
«Я три года хотел сделать ремонт, наконец-то!»



Было и стало


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