Люди сделали ремонт, да так, что любо-дорого посмотреть

Есть что-то завораживающее в том, чтобы смотреть на обновленное пространство. Кажется, что и дом дышит по-другому. Именно такими обновлениями своих домов поделились люди, о которых речь в этой статье.



«Еще не все готово, но результат мне уже нравится»







До — в процессе — после







«До и после того, как ко мне переехала невеста»







«Детская готова. Мы с женой счастливы»







«Переделка кухни. Всю работу выполнил сам и очень доволен результатом! Новости СМИ2







Гостиная: было и стало







«Жилище мужчины до и после того, как у него появилась девушка»







«Очень горжусь тем, как все обустроила»







«Мне не нравился уродливый зеленый цвет пола. Менять плитку не хотела, много возни. Меня все отговаривали, но я купила банку краски — и вот что вышло.»







«Банка краски обошлась в $ 30 — и вуаля. Ну, еще зеркало поменяла и крючки. Смотрите!»







«Как вам такая кухня?»







До и после







«Сама сделала детскую! Горжусь собой»



Это невероятно мило! Поздравляю с пополнением в семействе!

«Купили жилье. Я так хотела ремонт, но все не было денег. И вот мечта сбылась»







«Мой дизайн не всем по вкусу, и это нормально! Я сделала его не в угоду другим, а для себя».



Это волшебно! Потрясающая работа по обновлению пространства. Это не в моем стиле, но мне нравится!

«Я три года хотел сделать ремонт, наконец-то!»







Было и стало





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