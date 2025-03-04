Есть что-то завораживающее в том, чтобы смотреть на обновленное пространство. Кажется, что и дом дышит по-другому. Именно такими обновлениями своих домов поделились люди, о которых речь в этой статье.
«Еще не все готово, но результат мне уже нравится»
До — в процессе — после
«До и после того, как ко мне переехала невеста»
«Детская готова. Мы с женой счастливы»
«Переделка кухни. Всю работу выполнил сам и очень доволен результатом!
Гостиная: было и стало
«Жилище мужчины до и после того, как у него появилась девушка»
«Очень горжусь тем, как все обустроила»
«Мне не нравился уродливый зеленый цвет пола. Менять плитку не хотела, много возни. Меня все отговаривали, но я купила банку краски — и вот что вышло.»
«Банка краски обошлась в $ 30 — и вуаля. Ну, еще зеркало поменяла и крючки. Смотрите!»
«Как вам такая кухня?»
До и после
«Сама сделала детскую! Горжусь собой»
Это невероятно мило! Поздравляю с пополнением в семействе!
«Купили жилье. Я так хотела ремонт, но все не было денег. И вот мечта сбылась»
«Мой дизайн не всем по вкусу, и это нормально! Я сделала его не в угоду другим, а для себя».
Это волшебно! Потрясающая работа по обновлению пространства. Это не в моем стиле, но мне нравится!
«Я три года хотел сделать ремонт, наконец-то!»
Было и стало
Читать далее →
Люди сделали ремонт, да так, что любо-дорого посмотреть
Есть что-то завораживающее в том, чтобы смотреть на обновленное пространство. Кажется, что и дом дышит по-другому. Именно такими обновлениями своих домов поделились люди, о которых речь в этой статье.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии