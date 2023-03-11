Что происходило в Америке до прихода европейцев: Загадки доколумбовых цивилизаций

Доколумбова реальность

Врата Солнца в Тиуанако - не то календарь, не то предсказатели погоды, не то место поклонения предкам. Источник: wikipedia.org

Атланты в Туле, Идальго. Источник: wikipedia.org

Чаши культуры Мимбрес (Могольон). Источник: wikipedia.org

Родина многих культур

Гигантские головы ольмекской культуры. Источник: wikipedia.org

Стела Ла-Мохарра и символы Каскахальского блока - не дешифрованные надписи доколумбовой эпохи. Источник: wikipedia.org

Еще немного из наследия коренных американцев

Кипу доколумбовой эпохи. Источник: wikipedia.org

Геоглифы в Амазонии и в долине Наска. Источники: wikipedia.org, pixabay.com

Руины города Караль. Источник: wikipedia.com