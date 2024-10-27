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Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Лавка на ул. Маклсфилд (Macclesfield), р-н Сохо, г. Лондон, 1883 г.

Когда смотришь на фото Лондона второй половины XIX века, и сравниваешь их с кадрами из шедеврального советского фильма Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 1980-х гг., то понимаешь что выдавая за Лондон улицы Риги, Ленинграда и Петергофа, автор изрядно льстил первому.

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

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