Мужчина искал клады с детства, а через годы откопал «знак ведьм» и много других уникальных вещей

Поиском кладов британец Майк Смит из Пембрукшира увлекся еще в детстве. Лет с 12 он чуть ли не каждый день фанатично бродил по местным полям с металлоискателем, полученным в подарок от отца на Рождество. Мальчик мечтал найти что-то необычное, а, может быть, даже золото. Тогда он и представить себе не мог, что много лет спустя, став взрослым, откопает древнюю цепь, «знак ведьм» и много других уникальных находок, которые заинтересуют профессиональных историков.
Папин подарок пригодился
В тот день он, как всегда, водил металлоискателем над мокрой землей одного из местных полей, и вдруг прибор издал характерный сигнал: внизу что-то есть. На всякий случай мужчина отошел и провел металлоискателем в другом месте – тот снова запищал. И тут он обнаружил что-то странное: чем больше он отдалялся от первоначального места сигнала, тем сильнее был звук. В итоге получалось, что «сокровища» разбросаны по всей территории поля. Но разве так может быть?
Таинственное место приготовило сюрприз.
Решив, что вряд ли металлоискатель может быть сломан, Майк начал копать. Через некоторое время он нашел круглый плоский предмет с гравировкой, похожий на монетку. На одной стороне – чей-то профиль, на другой – какая-то надпись. Сверху на «монетке» было колечко, как у кулона. Майк отложил находку, стал копать дальше и тут наткнулся на несколько круглых металлических предметов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Они оказались звеньями здоровенной цепи.
Звенья цепи привели к череде открытий и находок.
На следующее утро «кладоискатель» продолжил работу. Высвободив цепь из земли, он копнул глубже и… провалился. Внутри оказалось что-то вроде комнаты, а точнее, пещеры. На плечах у мужчины был рюкзак с фонариком – он включил его и осмотрелся.
Странные знаки.
На стенах помещения четко вырисовывались загадочные знаки: множество двойных галочек, словно кто-то много раз зачем-то нацарапал английскую букву W. Майк обнаружил, что это помещение ведет в еще одно. В новой «комнате» мужчину ждала пугающая находка: чьи-то останки. Взяв обнаруженный там предмет, он с ужасом понял, что держит в руке челюсть с зубами...
Пора было сообщать обо всём археологам.
Похороны в колеснице и изгнание ведьм
Мужчина понял, что нужно сообщить обо всем экспертам-профессионалам, и позвонил в Национальный музей Уэльса. Сначала его сотрудники не поверили его рассказу про артефакты, решив, что это шутка, и лишь посмеялись. Но когда речь зашла об «останках человека», сразу стали серьёзными и решили все-таки приехать и проверить, что это за место такое. Новость их удивила, ведь в указанном месте ранее ни захоронений, ни артефактов не находили.
Учёные сначала не поверили...
В итоге к делу подключились профессиональные археологи. Через несколько месяцев после звонка Майка команда специалистов начала в этом месте серьезные раскопки. И вскоре обнаружила старинную колесницу…
Древняя колесница была найдена в результате уже серьезных раскопок.
Между тем цепь, которую нашел Майк, оказалась частью конской упряжки времен кельтов, а гравировка на «монетках» – инициалами и изображением Девы Марии. Ну а многократно повторявшаяся буква WW, обнаруженная в пещере, как объяснили кладоискателю ученые, представляет собой ни что иное как «знак ведьм» – в старые времена его чертили, чтобы защитить от них жилище. Как считает археолог Элисон Фирн, суеверные жители этих мест чертили как можно больше таких знаков, потому что верили, что таким образом они не допустят приход на Землю нечистой силы. Может быть, данную пещеру даже считали вратами в ад.
Жители верили, что изгонят беды.
По другой версии, с помощью этих знаков пембрукширцы изгоняли ведьм, ведь именно те, по их мнению, принесли им болезни и голод. В любом случае, тот, кто чертил эти знаки, был страхе и отчаянии: они нанесены словно в спешке и сильном волнении.
Найденные Майклом останки человека, по мнению, ученых, принадлежали знатной особе или вождю. Судя по всему, кладоискатель наткнулся на старинное захороненные. Человека похоронили вместе с древней колесницей (той самой, что позже нашли археологи). По данным экспертизы, ей примерно 2500 лет. Челюсть же, которую нашел Майк, как выяснилось, принадлежала не похороненной особе, а лошади, останки которой были обнаружены здесь же.
Зубы принадлежали вовсе не человеку.
Ученые объяснили, что знатных особ в железном веке обычно так и хоронили – вместе с лошадьми и колесницей.
Тщательно изучив всю территорию с помощью гидролокатора, археологи обнаружили большой круг. Его диаметр составлял примерно 12 метров. Он как бы ограничивал захоронение. Затем археологами были обнаружены еще два таких же места погребения, которые были тоже обнесены кругом. Иными словами, под землей было погребено целое кельтское поселение.
Колесница кельтов на картинке и в реальности, много столетий спустя.
Кстати, сам Майк в этом месте обнаружил в общей сложности более 30 артефактов – немых свидетелей далеких событий, от которых нас отделяет не одно тысячелетие.
Майк гордится своими находками.
Текст: Анна Белова
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