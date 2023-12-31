Мужчина искал клады с детства, а через годы откопал «знак ведьм» и много других уникальных вещей

Папин подарок пригодился







Таинственное место приготовило сюрприз.

Звенья цепи привели к череде открытий и находок.

Странные знаки.

Пора было сообщать обо всём археологам.

Похороны в колеснице и изгнание ведьм

Учёные сначала не поверили...

Древняя колесница была найдена в результате уже серьезных раскопок.

Жители верили, что изгонят беды.

Зубы принадлежали вовсе не человеку.

Колесница кельтов на картинке и в реальности, много столетий спустя.

Майк гордится своими находками.