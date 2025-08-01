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Как удалить следы шариковой ручки с обоев

Стоит только на миг отвернуться и дети уже делают то, что может очень не понравится взрослым. К примеру, берут шариковую ручку и тут же начинают нарисовать что-нибудь на обоях. Такая неприятность многим родителям знакома.
И еще все знаю, что пасту от шариковой ручки крайне трудно удалить или вывести.

В данном же примере все без лишних сложностей удалось удалить и вернуть обоям почти первоначальный вид.

Понадобится

Любая белизна.
Ватные палочки.
Плоская посуда для удобства.


Удаляем следы шариковой ручки с обоев простым способом

Перед удалением хочется оговориться: в примере будут моющие обои светлого тона.

Наливаем немного белизны в открытую посуду.



Макаем палочки в белизну и аккуратно наносим на следы от ручки.



Тереть и оттирать ничего не нужно. Все что нужно делать далее: просто ждать.
Через 40 минут следы стали видны примерно на половину.



А уже по истечению 2 часов все практически исчезло и не осталось следа.



Согласитесь, почти не заметно.
Если у вас после всех действий следы еще остались заметны, то повторите процедуру.

Совет

Если у вас не моющие обои, то перед началом удаления, сделайте каплю белизны на незаметном месте где-нибудь в углу. И через пару часов проверьте реакцию белизны на ваши обои.
Иначе. если все сделать без подготовки, результаты могут быть плачевными.
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