Как удалить следы шариковой ручки с обоев

Стоит только на миг отвернуться и дети уже делают то, что может очень не понравится взрослым. К примеру, берут шариковую ручку и тут же начинают нарисовать что-нибудь на обоях. Такая неприятность многим родителям знакома.

И еще все знаю, что пасту от шариковой ручки крайне трудно удалить или вывести.

В данном же примере все без лишних сложностей удалось удалить и вернуть обоям почти первоначальный вид.Любая белизна.Ватные палочки.Плоская посуда для удобства.Перед удалением хочется оговориться: в примере будут моющие обои светлого тона.Наливаем немного белизны в открытую посуду.Макаем палочки в белизну и аккуратно наносим на следы от ручки.Тереть и оттирать ничего не нужно. Все что нужно делать далее: просто ждать.Через 40 минут следы стали видны примерно на половину.А уже по истечению 2 часов все практически исчезло и не осталось следа.Согласитесь, почти не заметно.Если у вас после всех действий следы еще остались заметны, то повторите процедуру.Если у вас не моющие обои, то перед началом удаления, сделайте каплю белизны на незаметном месте где-нибудь в углу. И через пару часов проверьте реакцию белизны на ваши обои.Иначе. если все сделать без подготовки, результаты могут быть плачевными.