«Париж Ивона»: Неординарный взгляд на французскую столицу 1920-х

Эйфелева башня вид снизу.

1. Триумфальная арка возведённая в 1806-1836 годах

Необычный снимок фотографа достопримечательности боком, захватив улицу.

2. Туристическая памятка Парижа

Божественная красота архитектуры в мрачных тонах на переднем фоне с пальмой.

3. Могила неизвестного солдата

Вечный огонь в мемориале горит с 28 января 1921 года.

4. Берега реки Сены

Облака, мост, пейзаж в чёрно-белых тонах.

5. Площадь согласия

Удачный ракурс захвативший площадь с фонтанами.

6. Работы художников на фоне очаровательного пейзажа в пасмурную погоду

Монмартр заполонили художники-портретисты, графики и карикатуристы.

7. Красивая беседка в пасмурную погоду

Жан Пьер Ив Пети крупным планом захватил дерево, что подчёркивает особенность снимка.

8. Площадь в мрачных тонах

Цветы придают снимку особенности и подчёркивают важность деталей.

9. Площадь Парижа 100 лет назад

Памятник на снимке фотографа на фоне необычайного пейзажа это произведение искусства.

10. Река Сена и мост соединяющий два берега

Даже в чёрно- белых тонах Париж Ивона прекрасен.

11. Дворец с колоннами

Фотограф передал красоту архитектуры белого исторического здания.

12. Столица Франции с высоты птичьего полёта

Превосходный вид в пасмурную погоду.

13. Носорог на фоне знаменитой Эйфелевой башни

14. Памятник оголённой женщине с младенцем на фоне воды

Превосходная площадь с архитектурными скульптурами.

15. Улица Парижа с высоты

Очаровательный снимок Ивона 1920 годов с транспортом на дороге и прекрасной архитектурой .