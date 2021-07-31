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«Париж Ивона»: Неординарный взгляд на французскую столицу 1920-х


Эйфелева башня вид снизу.

Эйфелева башня вид снизу.

Французский журналист Жан Пьер Ив Пети (1886-1969) родился в Бордо, а в молодые годы перебрался в Париж. Там о проникся страстью к фотографии и начал работать в австралийском журнале L'Illustration под псевдонимом Ивон. Он черпал вдохновение в мрачной парижской погоде и в отличие от других фотографов, которые предпочитали снимать в солнечную погоду, предпочитал снимать в то время, когда на улице густые облака и туман. 1920-х годах в Париже он основал фотостудию, где было сделать несколько тысяч фотографий. В этой обзоре великолепная коллекция работ «Париж Ивона».

1. Триумфальная арка возведённая в 1806-1836 годах


Необычный снимок фотографа достопримечательности боком, захватив улицу.

Необычный снимок фотографа достопримечательности боком, захватив улицу.

 

2. Туристическая памятка Парижа


Божественная красота архитектуры в мрачных тонах на переднем фоне с пальмой.

Божественная красота архитектуры в мрачных тонах на переднем фоне с пальмой.

 

3. Могила неизвестного солдата


Вечный огонь в мемориале горит с 28 января 1921 года.

Вечный огонь в мемориале горит с 28 января 1921 года.

 

4. Берега реки Сены


Облака, мост, пейзаж в чёрно-белых тонах.

Облака, мост, пейзаж в чёрно-белых тонах.

 

5. Площадь согласия


Удачный ракурс захвативший площадь с фонтанами.

Удачный ракурс захвативший площадь с фонтанами.

 

6. Работы художников на фоне очаровательного пейзажа в пасмурную погоду


«Париж Ивона»: Неординарный взгляд на французскую столицу 1920-х

Монмартр заполонили художники-портретисты, графики и карикатуристы.

 

7. Красивая беседка в пасмурную погоду


Жан Пьер Ив Пети крупным планом захватил дерево, что подчёркивает особенность снимка.

Жан Пьер Ив Пети крупным планом захватил дерево, что подчёркивает особенность снимка.

 

8. Площадь в мрачных тонах


Цветы придают снимку особенности и подчёркивают важность деталей.

Цветы придают снимку особенности и подчёркивают важность деталей.

 

9. Площадь Парижа 100 лет назад


Памятник на снимке фотографа на фоне необычайного пейзажа это произведение искусства.

Памятник на снимке фотографа на фоне необычайного пейзажа это произведение искусства.

 

10. Река Сена и мост соединяющий два берега


Даже в чёрно-белых тонах Париж Ивона прекрасен.

Даже в чёрно-белых тонах Париж Ивона прекрасен.

 

11. Дворец с колоннами


Фотограф передал красоту архитектуры белого исторического здания.

Фотограф передал красоту архитектуры белого исторического здания.

 

12. Столица Франции с высоты птичьего полёта


Превосходный вид в пасмурную погоду.

Превосходный вид в пасмурную погоду.

 

13. Носорог на фоне знаменитой Эйфелевой башни


Туман придаёт снимку эксклюзивности.

Туман придаёт снимку эксклюзивности.

 

14. Памятник оголённой женщине с младенцем на фоне воды


Превосходная площадь с архитектурными скульптурами.

Превосходная площадь с архитектурными скульптурами.

 

15. Улица Парижа с высоты


Очаровательный снимок Ивона 1920 годов с транспортом на дороге и прекрасной архитектурой.

Очаровательный снимок Ивона 1920 годов с транспортом на дороге и прекрасной архитектурой.

 

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«Париж Ивона»: Неординарный взгляд на французскую столицу 1920-х

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«Париж Ивона»: Неординарный взгляд на французскую столицу 1920-хПодписаться на мой Instagram
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