Почему распалась великая Османская империя: Новые выводы историков

Османская империя была одним из самых крупных военных и экономических государств в мире. На пике своего развития в 16 веке она контролировала огромные территории, включающие не только Малую Азию, но и большую часть юго-восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Границы этого могущественного государства простирались от Дуная до Нила.
Сверхдержава своего времени, могущественная Османская империя, просуществовала шестьсот лет. Период её величайшего расцвета пришёлся на конец 15 века и конец века 16. Достаточно недолго в свете такой науки как история. Империя постепенно пришла в упадок, несмотря на все усилия, которые предпринимали её правители. Окончательно она распалась после сражений на стороне Германии в Первой мировой войне и поражения. После этого империя была распущена по соглашению и полностью прекратила свое существование в 1922 году. Последний османский султан Мехмед VI был свергнут и покинул столицу Константинополь (ныне Стамбул) на британском военном корабле. Из осколков Османской империи возникла современная Турция.
Османская империя в период наибольшего расцвета.
Что вызвало столь оглушительный крах когда-то впечатляющей Османской империи? Историки не полностью пришли к согласию в этом вопросе, но они выделяют в этом процессе шесть основных фактов.
Последний османский султан вынужден был спасаться бегством.
#1. Османская империя была преимущественно аграрным государством
В то время как Европу в 1700-1918 годах охватила промышленная революция, османская экономика по-прежнему была слишком зависима от сельского хозяйства. По словам Майкла Рейнольдса, доцента ближневосточных исследований в Принстонском университете, империи не хватало заводов и фабрик, чтобы не отставать от Великобритании, Франции и России.
Страна слишком отставала в промышленном развитии от других.
В результате экономический рост империи был очень слабым. Вся прибыль от сельского хозяйства шла на погашение долгов европейским кредиторам. Потом мир охватил пожар Первой мировой войны. Османская империя же просто не располагала необходимыми производственными мощностями для того, чтобы производить тяжёлое вооружение, выпускать боеприпасы. В стране не было промышленных предприятий, производивших сталь и железо. Эти материалы обладают невероятной важностью для строительства железных дорог и для производства всех видов вооружения.
Султаны Османской империи.
#2. Слишком уж разрознёнными были территории османского государства
На пике своего развития в состав Османской империи входили: Болгария, Египет, Греция, Венгрия, Иордания, Ливан, Израиль, Палестина, Македония, Румыния, Сирия, часть Аравии и африканское северное побережье. Даже если бы враждебные внешние силы в конечном итоге не подорвали целостность империи, профессор Рейнольдс не думает, что у неё было много шансов остаться в изначальном виде и развиться в современное демократическое многонациональное общество. С точки зрения огромного разнообразия империи в плане этнической принадлежности, языка, экономики и географии — у государства просто не было шансов остаться единым. Ведь однородные общества демократизируются гораздо легче, чем столь разнородные.
Различные народы, входившие в состав империи всё более жаждали независимости.
Различные народы, входившие в состав империи, становились всё более и более мятежными. К 1870-м годам османы были вынуждены позволить Болгарии и другим странам стать независимыми. Государство уступало всё больше и больше своих территорий. После проигрыша в Балканских войнах в начале 20 века коалиции, в которую входили некоторые из её бывших имперских владений, Османская империя была вынуждена отказаться от всей оставшейся европейской территории.
#3. Население Османской империи было малограмотным
В 19 веке модернизация коснулась области образования в Османской империи. Все героические усилия в этом плане мало что дали. Мусульманская сверхдержава всё равно сильно отставала от своих европейских конкурентов по уровню грамотности. По всем оценкам экспертов, к 1914 году только от пяти до десяти процентов жителей Османской империи умели читать. Человеческие ресурсы османов были столь же слабо развиты, как и природные. В государстве была катастрофическая нехватка хороших специалистов и представителей различных профессий. Например, офицеров, инженеров, врачей и многих других.
Империя страдала от нехватки квалифицированных специалистов.
#4. Османская империя была обескровлена враждебными государствами
Распад Османской империи был значительно ускорен непомерными амбициями европейских государств. Такое мнение высказывает Юджин Роган, директор Центра Ближнего Востока в колледже Св. Антония. Россия и Австрия поддерживали мятежных националистов на Балканах, чтобы усилить своё влияние в регионе. Франция и Британия стремились разделить османские территории на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Враждебные государства старались разорвать империю на части, чтобы ослабить.
Внутренние противоречия тоже были слишком велики.
#5. Соперничество с Россией оказалось роковым
Российская империя, соседствующая с османами, становилась всё более грозным соперником мусульман. «Царская Россия была самой большой угрозой для Османского государства и в конечном итоге стала одной из причин его падения», - говорит Рейнольдс. Империи заняли противоборствующие стороны в Первой мировой войне. Русские сначала потерпели поражение. Отчасти это произошло из-за того, что османы не позволили России получать поставки из Европы через Чёрное море. Царь Николай II и его министр иностранных дел Сергей Сазанов сильно сопротивлялись идее заключения сепаратного мира с Османской империей, который мог бы спасти Россию.
Соперничество двух империй стоило османам слишком дорого.
#6. В Первой мировой войне османы выбрали не ту сторону
Приверженность Германии в Первой мировой войне, возможно, стала самой важной причиной распада Османской империи. Перед войной они подписали секретный договор с немцами, что оказалось очень неудачной идеей. В ходе последовавшего конфликта армия османов провела жестокую кровавую кампанию на полуострове Галлиполи, чтобы защитить Константинополь от вторжения союзных войск в 1915 и 1916 годах. В конечном итоге империя потеряла почти полмиллиона солдат. Большинство из них умерли от болезней, около 3,8 миллиона стали инвалидами. В октябре 1918 года империя подписала перемирие с Великобританией и прекратила войну.
Если бы не роковое решение принять сторону Германии в Первой мировой войне, то, как утверждают многие учёные, империя могла бы сохранить единство. Мостафа Минави , историк из Корнельского университета, считает, что Османское государство имело огромный потенциал для превращения в современную многоэтническую и многоязычную федеральную державу. Вместо этого, Первая мировая война спровоцировала распад великой империи. Османы присоединились к проигравшей стороне. В результате когда война закончилась, раздел территорий Османской империи был решён победителями.
Из осколков Османской империи образовалась современная Турция.
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