Как сделать прихожую стильной и удобной

Входная зона — часто недооцененное пространство, которое может стать стильной визитной карточкой вашего дома. Узнайте, как организовать хранение, выбрать декор и справиться с ограниченным метражом.







Прихожая – первое, что видят гости, и первое, куда вы заходите сами. Сделать ее стильной и удобной – задача, которая легко решается, если знать, на что обратить внимание.

Тренды для прихожей

Как сделать прихожую удобной





Советы для маленьких прихожих

Детали, которые сделают прихожую стильной







Добавьте немного индивидуальности:





Минимализм с функциональностью – вот, что сейчас в моде. Без лишнего нагромождения, но с акцентами, которые делают пространство уютным.Светлые оттенки серого, бежевого, песочного и белого визуально расширяют пространство. Если хочется добавить что-то яркое, используйте текстиль или декор.Дерево, ротанг, камень – материалы, которые всегда выглядят дорого и актуально. Используйте их для мебели, аксессуаров или декоративных панелей.Золотистые или черные детали – вешалки, ручки или рамки зеркал – сделают интерьер стильным и современным.Выдвижные ящики, закрытые шкафы и корзины помогут убрать визуальный шум и спрятать весь беспорядок. Если места мало, отдайте предпочтение вертикальным решениям: полки или узкие шкафы до потолка.Оно не только поможет оценить образ перед выходом, но и добавит визуального простора. Выбирайте модели с узкой рамой или без нее.Мягкий свет делает прихожую уютной. Используйте точечные светильники, настенные бра или лампы на консоли.Визуально расширить прихожую помогут зеркала, светлые стены и мебель на ножках.Для хранения подойдут открытые вешалки, полки и компактные шкафчики. А если места совсем мало, добавьте крючки для ключей и сумок прямо на стену.Выбирайте качественный и практичный. Геометрические или минималистичные принты сейчас в тренде.Постеры, минималистичные картины или небольшие панно добавят характера.Отличный способ спрятать мелочи и добавить текстурности.Главное, не превращайте прихожую в склад вещей, которые не помещаются в других комнатах. Пусть это будет место, где все на своем месте – от обуви до зонта. Тогда каждый раз, заходя домой, вы будете ощущать комфорт и порядок.