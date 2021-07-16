Почему в США устанавливают странные окна с поднимающимися вверх створками

Каждый хотя бы раз видел в американских фильмах, как створки тамошних окон открываются вверх. Для наших соотечественников подобная конструкция оконных рам является абсолютно непривычной, как и для жителей многих других стран. Так почему же американцы в массе своей предпочитают именно такие окна?
Популярная в США конструкция. /Фото: bliqs.ru.
Окна с двигающимися вертикально ставнями – это вовсе не американское изобретение. На самом деле окна с такой конструкцией впервые появились в Англии. Зимы там без сильных морозов, а ветра бывают очень резкими. Поэтому с одной стороны, в горизонтально открывающихся окнах не было нужды, а с другой, вертикальные ставки куда лучше защищены от ветров. Учитывая тот факт, что первая значительная волна колонистов Нового Света в Северной Америке состояла именно из англичан, то распространенность таких окон в США не должна вызывать каких-либо вопросом. Тем более, что окна с вертикальными ставнями распространены вовсе не повсеместно и господствуют только в центральной части Северной Америки.
На самом деле пришли из Англии. /Фото: oknakrd.com.
Чем ближе ты подбираешься к северу или югу континента, тем меньше подобных окон становится там. Причин тому две – другой климат (на севере все-таки начинают бить морозы) и колонисты, которые были выходцами из других европейских стран, в том числе Франции и Испании. Например, в южных штатах США вертикальные ставни практически не встречаются. Там на окнах вполне привычные нашему соотечественнику – горизонтальные ставни.
Из такого окна не выпадешь. /Фото: yandex.com.
Кроме всего перечисленного, у окон с вертикальными ставнями есть и некоторые другие приятные особенности. Первым и наиболее очевидным достоинством является то, что на подоконники таких окон можно смело ставить цветы, без необходимости двигать их или убирать, при первой же попытке осуществить проветривание помещения. Второе достоинство таких окон – это безопасность. Дело в том, что вывалиться из такого окна практически нереально.
Крутые ставни. /Фото: oknoelit.ru.
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