7 знаковых вещиц советской эпохи, которые вызовут приятную ностальгию

Вспомним детство.
Говорят, что раньше трава была зеленее. Конечно, это все совсем не так, но как же приятно иногда просто сесть и предаться ностальгии о детстве и молодости. Особенно, когда есть памятные вещи, способные эту ностальгию вызвать. Лучше кино, книг и семейных фото с этой задачей, наверное, справляются только старые предметы быта и обихода.
1. УЗОР-1
Фигурное выжигание.
Наверняка все, кто еще ходил на уроки труда, помнит, что такое УЗОР-1. Нет, это вовсе не электрозажигалка для газовой плиты. Это специальный инструмент, который используется для выжигания о дереву.
2. Ручная мясорубка
Есть в каждом доме.
Как много людей сегодня пользуется такой? Молодежь (да и не только) по понятным причинам предпочитает современную технику. А вот такая простенькая, но весьма эффективная мясорубка была почти в каждом доме. Впрочем, у многих они валяются в кладовке и сейчас.
3.«Электроника»
Дорогая была вещь.
Видеомагнитофон легенда! Стоил немалых денег. Удивительно, но многие из них работают и сегодня. Во всяком случае, если хозяин не забивал своим "видиком" гвозди или не делал еще что-нибудь подобное.
4. Montana
Это Монтана, детка.
Не менее примечательные часы. Некоторые сегодня утверждают, что о таких в свое время мечтал каждый советский мальчишка. Стоит признать, что для своих немалых лет, эти часы все еще выглядят вполне интересно.
5. Пульвелизатор и тройной одеколон
Для духов.
Когда-то такие занимательные штуковины были почти в каждой советской парикмахерской. Впрочем, стояли они там совсем не для красоты. Некоторые даже покупали такой пульвелизатор себе домой для тех же самых нужд. Надо признать, штуковина была действительно практичная.
6. СМЕНА
Мечтал каждый.
Такой фотоаппарат был у многих советских граждан, неравнодушных к созданию фотографий. Выглядит он конечно грубовато, да и весит не мало, зато был достаточно прочным и надежным.
7. Резиновый мяч
Символ детства.
Настоящий символ детства, такой же, как пионерский галстук. Вещь совершенно тривиальная с которой, тем не менее, у многих людей связано не мало воспоминаний. Таких мячей были сотни тысяч. Найти его не составляло проблем в каждом советском дворе.
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