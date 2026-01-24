Юбка миди и еще 7 вещей, которые делают невысоких девушек ниже

Все мы знаем, что один и тот же образ может на одной девушке выглядеть отлично, а на другой – ужасно. Все зависит от цветотипа, оттенка волос и, конечно же, телосложения. Novate.ru рассказывает, от какой одежды следует держаться подальше миниатюрным девушкам, и какими вещами ее можно заменить.
1. Брюки с низкой посадкой
Выбирайте джинсы с высокой посадкой
В прошлом году в моду снова вошла эстетика Y2K, а вместе с ней и любовь к главному тренду 2000-х годов.
Все мы прекрасно понимаем, что носить такие брюки из денима могут только девушки с прекрасной фигурой. Но это не единственное ограничение. За счет того, что крой визуально укорачивает ноги и удлиняет верхнюю часть тела, он категорически противопоказан миниатюрным девушкам. Джинсы с низкой посадкой нарушают пропорции фигуры, и низкий рост еще больше бросается в глаза.
Если ваш рост не превышает 170 см, отдавайте предпочтение джинсам с высокой талией или классической средней посадкой. Они не только сядут по фигуре, но и вытянут силуэт, особенно, если надеть укороченный верх и каблуки.
2. Сапоги выше колена
Вместо ботфортов выбирайте трубы
Ботфорты и другие высокие сапоги также могут сыграть с Дюймовочками злую шутку. Это еще один яркий пример того, как предмет гардероба зрительно уменьшает рост и нарушает пропорции фигуры. В результате девушка выглядит, как кот в сапогах, а не стильная красотка.
Более подходящим фасоном будут прямые сапоги высотой до колена, так называемые «трубы». Непрерывная вертикаль визуально удлиняет ноги, и даже не нужен высокий каблук.
3. Широкий пояс
Замените широкий пояс более узкой моделью
В последних коллекциях многих брендов были представлены широкие акцентные пояса. Не спорим, смотрится эффектно, но девушкам маленького роста лучше обойти этот тренд стороной. Подобные массивные аксессуары, еще и расположенные в зоне талии, слишком доминируют в образе, делают его громоздким и приземистым. Гораздо лучше будут смотреться тонкие кожаные ремни, а также пояса-цепи. Они элегантно подчеркнут талию и отлично впишутся в любой аутфит, станут его изюминкой.
4. Платья с оборками
Сделайте ставку на открытое плечо, а не на оборки
Одним из самых популярных трендов в прошлом году стал бохо-шик. Отсюда – любовь дизайнеров и стилистов к платьям с оборками. Они выглядят изящно, романтично, женственно, и отлично дополняют летний гардероб (а некоторые модницы не отказываются от них даже зимой). Но Дюймовочкам этот тренд категорически не подходит. Всевозможные рюши, оборки и прочие подобные детали добавляют фигуре объема и лишают силуэт гармонии. Кроме того, на контрасте с этими элементами девушка кажется еще ниже.
Вместо платьев с обилием декора, лучше делать ставку на чистые, выразительные линии. Отличный вариант – А-образный силуэт. А если хочется добавить образу изюминку, можно выбрать платье с разрезом, открытой спиной, оголенными плечами и пр.
5. Длинный пуховик
Пуховик чуть ниже бедра – идеальный выбор
Зима – время выбора теплой верхней одежды. Хочется, чтобы она не только согревала, но еще и стильно выглядела. В последнее время популярным стал объемный пуховик длины макси, в котором девушки выглядят хрупкими и милыми. Однако для миниатюрных красоток такой вариант верхней одежды не самый лучший. Дело в том, что длинная куртка укорачивает ноги, делает фигуру широкой и прямоугольной, нарушая пропорции.
В качестве альтернативы следует попробовать модели чуть ниже бедра. Высокий ворот, глубокий капюшон и пастельные тона сделают его модным и актуальным. Также в тренде короткие куртки, но их следует надевать только жительницам южных городов, где зима более мягкая.
6. Трикотажные платья макси
Платье-свитер – отличное решение
Зимой самыми главными в гардеробе становятся вещи из трикотажа. Они теплые, уютные и выглядят красиво. Один из ярких примеров – длинное трикотажное платье. Оно может быть, как приталенным, так и свободным – оба фасона сейчас в тренде. Увы, миниатюрным девушкам такие наряды не подходят. Причина такая же, как и в случае с пуховиком – длина макси зрительно укорачивает ноги, делает фигуру бесформенной, лишает женственных изгибов.
Стилисты уверяют, что прощаться с любимым фасоном не стоит, просто нужно подобрать подходящую длину. Обратите внимание на платье-свитер до колена, которое можно стилизовать с тонким кожаным ремнем и сапогами-трубами.
7. Тотал-оверсайз
С широкими джинсами надевайте топ
Здесь уже речь идет не о конкретной вещи, а о наряде в целом. Невысоким девушкам не стоит злоупотреблять объемной одеждой в образе, иначе есть риск выглядеть нелепо, как бесформенный мешок. Для своего аутфита стоит выбрать одну объемную вещь, например, свободный пиджак, свитер или брюки-палаццо. Все остальное должно быть облегающим. Так вы сохраните пропорции и добавите в образ баланс.
Пример удачного лука: однотонная водолазка, свободный кардиган и брюки либо джинсы с высокой посадкой. Идеальный завершением комплекта станут ботинки на каблуке. Высоту выбирайте сами – здесь будет уместна любая.
8. Юбка миди
Вместо миди выбирайте мини
Такая юбка долгое время считалась универсальным вариантом, который отлично сочетается практически с любой одеждой и подходит для любого случая, хоть для работы, хоть для свидания. Однако девушкам низкого роста она не подходит. Юбка сделает рост меньше, а нижнюю часть тела шире, в результате чего нарушатся пропорции. Более удачный вариант – короткая юбка. Она зрительно удлинит ноги, сделает образ женственным и немного дерзким.
