Как постирать старую перьевую подушку

Постирайте перьевую подушку легко и просто! Удалите жёлтые пятна, освежите перо и наперник.







Жёлтые пятна следует предварительно застирать вручную и оставить на полчаса. Лучше всего взять жидкое средство для мытья посуды.







Если пятна старые и стойкие, то дополнительно можно побрызгать Ванишем.







Затем отправить подушку в стиральную машинку.

Лучше всего предварительно сложить её в специальную сетку (мешок).Стирать следует при максимальной температуре, на самом высоком отжиме, использовать гель для стирки (он лучше выполаскивается). Поставить дополнительное полоскание.Затем разложить подушку на сушку. Посмотрите: ни одного пятнышка не осталось!