Как постирать старую перьевую подушку

Постирайте перьевую подушку легко и просто! Удалите жёлтые пятна, освежите перо и наперник.
Жёлтые пятна следует предварительно застирать вручную и оставить на полчаса. Лучше всего взять жидкое средство для мытья посуды.
Если пятна старые и стойкие, то дополнительно можно побрызгать Ванишем.
Затем отправить подушку в стиральную машинку.
Стирать следует при максимальной температуре, на самом высоком отжиме, использовать гель для стирки (он лучше выполаскивается). Поставить дополнительное полоскание.
Затем разложить подушку на сушку. Посмотрите: ни одного пятнышка не осталось!
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