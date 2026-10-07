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Как постирать старую перьевую подушку

Постирайте перьевую подушку легко и просто! Удалите жёлтые пятна, освежите перо и наперник.

Как постирать старую перьевую подушку

Жёлтые пятна следует предварительно застирать вручную и оставить на полчаса. Лучше всего взять жидкое средство для мытья посуды.

Как постирать старую перьевую подушку

Если пятна старые и стойкие, то дополнительно можно побрызгать Ванишем.

Как постирать старую перьевую подушку

Затем отправить подушку в стиральную машинку.

Лучше всего предварительно сложить её в специальную сетку (мешок).

Как постирать старую перьевую подушку

Стирать следует при максимальной температуре, на самом высоком отжиме, использовать гель для стирки (он лучше выполаскивается). Поставить дополнительное полоскание.

Как постирать старую перьевую подушку

Затем разложить подушку на сушку. Посмотрите: ни одного пятнышка не осталось!

Как постирать старую перьевую подушку

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стирка
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