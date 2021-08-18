25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Существует большая разница между тем, как люди ведут себя в общественных местах, и тем, как они ведут себя, когда их никто не видит (или, по крайней мере, они думают, что их никто не видит). У каждого есть свои маленькие привычки и причуды, которые другие люди считают странными или даже отвратительными.











Ковыряются в носу

Используют смартфон, сидя на унитазе

Гуглят себя

Едят в постели

Следят за бывшими в соцсетях

Прячут мусор под ковер

Воруют орешки в магазине

Нюхают свою одежду перед стиркой

Пьют из бутылки

Разговаривают с неодушевленными предметами

Разговаривают сами с собой

Делают сумасшедшие комбинации из продуктов

Измеряют части тела

Принимают условия соглашения, не читая их

Едят руками

Снимают странные селфи

Плачут при просмотре фильмов

Не моют посуду

Очищают историю просмотра в браузере

Ходят дома в пижаме

Едят то, что упало на пол