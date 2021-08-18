25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Существует большая разница между тем, как люди ведут себя в общественных местах, и тем, как они ведут себя, когда их никто не видит (или, по крайней мере, они думают, что их никто не видит). У каждого есть свои маленькие привычки и причуды, которые другие люди считают странными или даже отвратительными.
Ковыряются в носу
Список того, что исподтишка делают все, стоит начать с классического ковыряния в носу. Более того, есть даже люди, которым нравится смотреть на это.
Используют смартфон, сидя на унитазе
Раньше в туалете читали газеты. Сегодня же сложно представить себе в туалете хоть кого-то без смартфона.
Гуглят себя
Наверняка уже каждый попробовал найти себя в сети. Или же собирается это сделать.
Едят в постели
Некоторые люди на самом деле едят в постели, даже когда рядом есть другие. Большинство же это делают, когда остаются одни.
Следят за бывшими в соцсетях
Тот, кто говорит, что не делал этого, врет. В среднем подобное делает каждый человек в течение трех лет после расставания.
Прячут мусор под ковер
Можно аккуратно подмести мусор и выбросить его в ведро. Но зачем заморачиваться, если можно запихнуть его ногой под ковер или холодильник.
Воруют орешки в магазине
В огромных супермаркетах зачастую всякая вкусная мелочь, такая как орешки или конфеты, продается россыпью. Большинство людей, когда думают, что их никто не видит, позволяют себе бросить орешек-другой в рот.
Нюхают свою одежду перед стиркой
Этого, безусловно, никогда не делают на людях. Но дома, когда остаешься один, это лучший способ понять, закидывать ли вещь в стирку.
Пьют из бутылки
Это может быть маленькая бутылочка 0,25 литра или громадная 2-литровая бутыль. Неважно, что налито в нее, все пьют прямо из бутылки вместо того, чтобы использовать стаканы и чашки.
Разговаривают с неодушевленными предметами
Все говорят что-то вещам в своем доме, обращаясь к ним напрямую.
Разговаривают сами с собой
Когда никто не слышит, каждый разговаривает сам с собой. Вслух. Много.
Делают сумасшедшие комбинации из продуктов
Бутерброд с колбасой, арахисовым маслом и малиновым вареньем запить молочным коктейлем в качестве перекуса на ночь. Не проблема, когда находишься дома один.
Измеряют части тела
Измерение частей тела одинаково популярно среди мужчин и женщин. Только они измеряют разные части тела.
Принимают условия соглашения, не читая их
Если кто-то смотрит, то большинство по крайней мере делает вид, что читает условия пользовательского соглашения на любом сайте. Если никто не смотрит, то все просто тыкают кнопку «Я согласен».
Едят руками
Имеются в виду не такие продукты, как пицца, которую и так большинство ест руками. Речь идет о таких лакомствах, как мороженое, соус и т.д.
Снимают странные селфи
Неважно, в тренажерном зале, в ванной комнате или в постели, все снимают странные селфи. Когда никто не видит этого.
Плачут при просмотре фильмов
Что интересно, не только фильмы могут заставить человека плакать. Когда никто не смотрит, можно пустить слезу и от матча по гандболу или передачи National Geographic про морских черепах.
Не моют посуду
У кого не скапливалась гора посуды в раковине, когда никто не напоминал, что нужно помыть ее. А потом нужно отмачивать ее по полчаса, чтобы отдраить.
Очищают историю просмотра в браузере
Никто не хочет, чтобы кто-то посторонний узнал о том, что он искал в сети. Сразу же приходят в голову мысли «а что обо мне подумают».
Ходят дома в пижаме
Или в одних трусах. Или вообще голым.
Едят то, что упало на пол
Да, есть неписаное правило: «Быстро поднятое не считается упавшим». Но когда никто не смотрит, с пола (естественно, дома) подбирается и то, что лежало там несколько часов.
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