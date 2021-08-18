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25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Существует большая разница между тем, как люди ведут себя в общественных местах, и тем, как они ведут себя, когда их никто не видит (или, по крайней мере, они думают, что их никто не видит). У каждого есть свои маленькие привычки и причуды, которые другие люди считают странными или даже отвратительными.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Ковыряются в носу


Список того, что исподтишка делают все, стоит начать с классического ковыряния в носу. Более того, есть даже люди, которым нравится смотреть на это.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Используют смартфон, сидя на унитазе


Раньше в туалете читали газеты. Сегодня же сложно представить себе в туалете хоть кого-то без смартфона.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Гуглят себя


Наверняка уже каждый попробовал найти себя в сети. Или же собирается это сделать.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Едят в постели


Некоторые люди на самом деле едят в постели, даже когда рядом есть другие. Большинство же это делают, когда остаются одни.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Следят за бывшими в соцсетях


Тот, кто говорит, что не делал этого, врет. В среднем подобное делает каждый человек в течение трех лет после расставания.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Прячут мусор под ковер


Можно аккуратно подмести мусор и выбросить его в ведро. Но зачем заморачиваться, если можно запихнуть его ногой под ковер или холодильник.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Воруют орешки в магазине


В огромных супермаркетах зачастую всякая вкусная мелочь, такая как орешки или конфеты, продается россыпью.
Большинство людей, когда думают, что их никто не видит, позволяют себе бросить орешек-другой в рот.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Нюхают свою одежду перед стиркой


Этого, безусловно, никогда не делают на людях. Но дома, когда остаешься один, это лучший способ понять, закидывать ли вещь в стирку.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Пьют из бутылки


Это может быть маленькая бутылочка 0,25 литра или громадная 2-литровая бутыль. Неважно, что налито в нее, все пьют прямо из бутылки вместо того, чтобы использовать стаканы и чашки.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Разговаривают с неодушевленными предметами


Все говорят что-то вещам в своем доме, обращаясь к ним напрямую.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Разговаривают сами с собой


Когда никто не слышит, каждый разговаривает сам с собой. Вслух. Много.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Делают сумасшедшие комбинации из продуктов


Бутерброд с колбасой, арахисовым маслом и малиновым вареньем запить молочным коктейлем в качестве перекуса на ночь. Не проблема, когда находишься дома один.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Измеряют части тела


Измерение частей тела одинаково популярно среди мужчин и женщин. Только они измеряют разные части тела.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Принимают условия соглашения, не читая их


Если кто-то смотрит, то большинство по крайней мере делает вид, что читает условия пользовательского соглашения на любом сайте. Если никто не смотрит, то все просто тыкают кнопку «Я согласен».

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Едят руками


Имеются в виду не такие продукты, как пицца, которую и так большинство ест руками. Речь идет о таких лакомствах, как мороженое, соус и т.д.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Снимают странные селфи


Неважно, в тренажерном зале, в ванной комнате или в постели, все снимают странные селфи. Когда никто не видит этого.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Плачут при просмотре фильмов


Что интересно, не только фильмы могут заставить человека плакать. Когда никто не смотрит, можно пустить слезу и от матча по гандболу или передачи National Geographic про морских черепах.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Не моют посуду


У кого не скапливалась гора посуды в раковине, когда никто не напоминал, что нужно помыть ее. А потом нужно отмачивать ее по полчаса, чтобы отдраить.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Очищают историю просмотра в браузере


Никто не хочет, чтобы кто-то посторонний узнал о том, что он искал в сети. Сразу же приходят в голову мысли «а что обо мне подумают».

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Ходят дома в пижаме


Или в одних трусах. Или вообще голым.

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Едят то, что упало на пол


Да, есть неписаное правило: «Быстро поднятое не считается упавшим». Но когда никто не смотрит, с пола (естественно, дома) подбирается и то, что лежало там несколько часов.

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