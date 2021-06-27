Горячая десятка концепт-каров позднего СССР

Кончина СССР стала таким ударом для отечественного автопрома, что он до сих пор не может окончательно избавиться от тошноты и головокружения. А что если бы Союз существовал и поныне? Есть основания полагать, что сейчас российские машины составляли бы достойную конкуренцию западным. Представляем десятку горячих концепт-каров, разработанных в Стране Советов на закате ее существования.









НАМИ-ЛуАЗ «Прото»

НАМИ 0288 «Компакт»

ЗИЛ-4102

Москвич-2139 «Арбат»

НАМИ «Охта»

Москвич-2143 «Яуза»

ВАЗ-2702 «Пони»

Москвич-2144 «Истра»

ЗИЛ-118 «Юность»

МАЗ-2000 «Перестройка»