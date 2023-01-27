Газыри – важный элемент кавказского военного наряда

Кавказский военный наряд тяжело спутать с чем-либо: характерный длинный плащ-черкеска и специальные нагрудные кармашки. Однако мало кто знает, что эти кармашки, перехваченные тесьмой, носили название «газыри» и были незаменимы в бою. В них горцы носили порох и пули, чтобы в любой момент перезарядить оружие.











Газыри изготавливали из слоновой кости, и по своему виду они напоминали небольшие герметичные пеналы. Парадные газыри иногда изготавливали из серебра, и они служили не только патронташем, но и украшением наряда. Ценнейшее качество газыри – это герметичность, порох в такой емкости не намокал ни при каких условиях. Воин мог скакать верхом, лежать на земле, мокнуть под дождем – порох оставался сухим и мог быть использован по назначению в любой момент.







Исключительно важно, что газыри крепились к нагрудным карманам под специальным углом, так, чтобы в случае необходимости защитить грудную клетку от удара шашкой.







Многим газыри хорошо знакомы по фильму «Кавказская пленница», в котором Балбес использует патронташ для хранения папирос и зажигалки. Конечно, ничего общего с настоящим предназначением газыри в этом эпизоде нет. Эта выдумка лишь усиливает комический эффект.







Иногда в газыри могли хранится сухие щепки, которые использовались для разжигания костра, что тоже могло помочь горцу в трудную минуту.



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