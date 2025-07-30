3 интересных советских автомобиля, которые, увы, так и не пошли в серию

Автомобильная промышленность была одной из наиболее бурно развивающихся отраслей советского машиностроения. Хотя в ней и существовал определенный «перекос» в пользу грузовых машин, отечественные конструкторы то и дело предлагали интереснейшие экземпляры самых разнообразных типов, шасси и кузовов. Увы, далеко не все по-настоящему интересные и успешные эксперименты добрались до серии.
1. «Буханка» с тремя осями
Буханка 3-осный грузовик. |Фото: ya.ru.
В 1965 году в Советском Союзе появился на свет, пожалуй, самый известный отечественный полноприводной микроавтобус. Речь идет про УАЗ СГР, который в народе больше известен под прозвищами «Таблетка» и «Буханка». В наших краях будет не просто отыскать человека, который бы ни разу не видел ту или иную модель «Буханки». При этом еще в 1970-е годы стали появляться многочисленные модификации УАЗ СГР, в том числе разрабатывались и создавались фургоны и грузовики с тремя осями с полным или задним приводом.
Буханка-фургон с формулой 6х6. |Фото: mail.ru.
Первая «Буханка» с шестью колесами появилась на свет в 1973 году. Машина носила индекс УАЗ-452К. Первоначально это был фургон на 16 посадочных мест, однако в последствии на его базе был создан еще и грузовик. В серию первая 3-осная буханка так и не пошла из-за нерешенных технических проблем, возникших из-за увеличения массы транспортного средства. Спустя 20 лет, в 1993 году на свет появилась последняя 6-колесная «Буханочка». Это была специальная полноприводная машина для спасателей. Назвали внедорожник «Медея», однако в крупную серию он так и не пошел.
2. МАЗ-2000 «Perestroika»
Несмотря на интерес на выставках в серию машина так и не пошла. |Фото: scssoft.com.
Интересный образец был разработан в конце 1980-х годов специалистами Минского автомобильного завода. В 1988 году тамошние конструкторы явили миру седельный тягач с независимой подвеской, который получил говорящее название МАЗ-2000 «Perestroika». Первое, что бросается в глаза при взгляде на «Перестройку» — это без преувеличения авангардный дизайн транспортного средства. Всего минчане представили два таких тягача. Оба успели побывать на нескольких международных выставках, однако в «лихие 90-е» проект не получил какого-либо развития. В последствии на базе минской «Перестройки» во Франции был создан тягач Renault Magnum, чья конструкция впитала многие перспективные решения советских инженеров.
Примеры организации полуприцепа. |Фото: onliner.by.
Главной особенностью передовой модели (помимо необычного дизайна) стала установка специального силового модуля на любую из осей. С его помощью седельный тягач мог самостоятельно расцепляться и сцепляться с полуприцепом. Модульная конструкция самосвала позволяла не только организовывать автопоезда разной длины, но и намного лучше распределять осевую нагрузку за счет передвижения типовых модулей вдоль конструкции полуприцепа. В движение МАЗ-2000 приводился импортным двигателем немецкой компании МАN модели D2866 с отдачей до 290 л.с.
3. Седельный тягач ЗИЛ
Седельный тягач из ЗИЛа. |Фото: artofit.org.
В первую очередь марка ЗИЛ ассоциируется у большинства людей с отличными грузовиками. В меньшей соотечественники вспоминают лимузины производства легендарного завода. При этом далеко не каждый знает о том, что в свое время советские конструкторы предпринимали попытки создать на базе ЗИЛов еще и седельный тягач! Первая такая машина появилась еще в 1962 году и носила индекс ЗИЛ-133В. За основу тягача, как несложно догадаться, был взят грузовик ЗИЛ-133. Увы, по ряду причин проект данного автомобиля так и не получил никакого развития в будущем.
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