3 интересных советских автомобиля, которые, увы, так и не пошли в серию

1. «Буханка» с тремя осями

Буханка 3-осный грузовик. |Фото: ya.ru.

Буханка-фургон с формулой 6х6. |Фото: mail.ru.

2. МАЗ-2000 «Perestroika»

Несмотря на интерес на выставках в серию машина так и не пошла. |Фото: scssoft.com.

Примеры организации полуприцепа. |Фото: onliner.by.

3. Седельный тягач ЗИЛ

Седельный тягач из ЗИЛа. |Фото: artofit.org.