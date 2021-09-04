Между рисунком и реальностью: Путешественник создаёт 3D-иллюстрации достопримечательностей

Где-то между рисунком и реальностью: Флоренция, Италия. Автор: Pietro Cataudella.
Пьетро Катауделла (Pietro Cataudella) – любитель путешествий и ярких впечатлений. Но вот только в отличие от большинства путешественников он не просто привозит с собой сотни красочных снимков, на которых запечатлены различные достопримечательности и излюбленные туристами места, а самые настоящие маленькие шедевры, созданные где-то между рисунком и реальностью.
Однажды Пьетро нарисовал в своём альбоме простенький эскиз, а после сфотографировал его на фоне пейзажа. Результат не просто поразил художника, но и подтолкнул его к созданию новой серии работ под названием «Городской эскиз». Со временем обычные наброски стали превращаться в настоящее произведение искусства, сочетающее в себе сразу несколько стилей: фотографию, арт и 3D.
Колизей, Рим, Италия. Автор: Pietro Cataudella.
Лондон, Соединённое Королевство. Автор: Pietro Cataudella.
Западный монастырь. Автор: Pietro Cataudella.
Сицилия, Италия. Автор: Pietro Cataudella.
Миланский собор. Автор: Pietro Cataudella.
Тауэрский мост. Автор: Pietro Cataudella.
Эйфелева башня. Автор: Pietro Cataudella.
Венеция, Италия. Автор: Pietro Cataudella.
Мост вздохов, Венеция. Автор: Pietro Cataudella.
Мост Понте Веккьо, Флоренция. Автор: Pietro Cataudella.
Пьяцца деи Мираколи. Автор: Pietro Cataudella.
Гаета, Италия. Автор: Pietro Cataudella.
Пизанская башня. Автор: Pietro Cataudella.
Лондонский глаз. Автор: Pietro Cataudella.
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