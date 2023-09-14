Боливийские бабушки играют в гандбол

Для этих бабушек из Боливии, принадлежащих к древней народности аймара, гандбол стал главным способом не только улучшить здоровье, но и собраться вместе. Каждую среду авичас («бабушки» на языке аймара) оставляют повседневные дела, надевают теннисные тапочки и отправляются на игровой корт. Многим из гандболисток за 80, и некоторые из них давно стали прабабушками. Гандбол для них — способ общаться с подругами, справляться с возрастными заболеваниями и одиночеством.
Они легко обходятся без специальной спортивной формы и тренируются прямо в национальных костюмах, которые носят каждый день.
Гандбол — лишь часть правительственной программы города Эль-Альто, направленной на оздоровление общества. В ее рамках власти организуют различные культурные и спортивные мероприятия для пожилых людей, а также обеспечивают их бесплатным медицинским обслуживанием.
Гандболистки во время разминки. «Иногда у меня разыгрывается ревматизм, колени ноют. Но когда начинаю играть, боль уходит», — рассказывает 77-летняя Роза Лима
83-летняя Хосефина Тито надевает спортивную форму поверх повседневной одежды. Она занимается гандболом девятый год. Дома с сыном Хосефина играет в другие активные игры. «Я вообще все время играю», — говорит она
Роза Лима начала заниматься гандболом восемь лет назад, а позднее присоединилась к команде. Она одинока и с нетерпением ждет каждую тренировку с подругами
84-летняя Хуана Пома, играющая в амплуа вратаря: «Мне очень это все помогает. Я полна жизни, а также похудела»
Фотограф снимает спортсменок после игры. Программа оздоровления для пожилых людей пока охватывает около половины районов города
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