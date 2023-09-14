Боливийские бабушки играют в гандбол

Для этих бабушек из Боливии, принадлежащих к древней народности аймара, гандбол стал главным способом не только улучшить здоровье, но и собраться вместе. Каждую среду авичас («бабушки» на языке аймара) оставляют повседневные дела, надевают теннисные тапочки и отправляются на игровой корт. Многим из гандболисток за 80, и некоторые из них давно стали прабабушками. Гандбол для них — способ общаться с подругами, справляться с возрастными заболеваниями и одиночеством.









Они легко обходятся без специальной спортивной формы и тренируются прямо в национальных костюмах, которые носят каждый день.



Гандбол — лишь часть правительственной программы города Эль-Альто, направленной на оздоровление общества. В ее рамках власти организуют различные культурные и спортивные мероприятия для пожилых людей, а также обеспечивают их бесплатным медицинским обслуживанием.











Они легко обходятся без специальной спортивной формы и тренируются прямо в национальных костюмах, которые носят каждый день.Гандбол — лишь часть правительственной программы города Эль-Альто, направленной на оздоровление общества. В ее рамках власти организуют различные культурные и спортивные мероприятия для пожилых людей, а также обеспечивают их бесплатным медицинским обслуживанием.









Бабушки разогреваются перед игрой, напевая старинные песни







Бабушки разогреваются перед игрой, напевая старинные песни









Тренировка пожилых спортсменок







Тренировка пожилых спортсменок









Женщина наблюдает за игрой гандболисток аймара







Женщина наблюдает за игрой гандболисток аймара









Гандболистки во время разминки. «Иногда у меня разыгрывается







Гандболистки во время разминки. «Иногда у меня разыгрывается ревматизм , колени ноют. Но когда начинаю играть, боль уходит», — рассказывает 77-летняя Роза Лима









83-летняя Хосефина Тито надевает спортивную форму поверх повседневной одежды. Она занимается гандболом девятый год. Дома с сыном Хосефина играет в другие активные игры. «Я вообще все время играю», — говорит она







83-летняя Хосефина Тито надевает спортивную форму поверх повседневной одежды. Она занимается гандболом девятый год. Дома с сыном Хосефина играет в другие активные игры. «Я вообще все время играю», — говорит она









Роза Лима начала заниматься гандболом восемь лет назад







Роза Лима начала заниматься гандболом восемь лет назад , а позднее присоединилась к команде. Она одинока и с нетерпением ждет каждую тренировку с подругами









Бабушки аймара во время матча







Бабушки аймара во время матча









84-летняя Хуана Пома, играющая в амплуа вратаря: «Мне очень это все помогает. Я полна жизни, а также похудела»







84-летняя Хуана Пома, играющая в амплуа вратаря: «Мне очень это все помогает. Я полна жизни, а также похудела»









72-летняя Ауреа Мурильо готовится отдать пас в ходе гандбольного матча







72-летняя Ауреа Мурильо готовится отдать пас в ходе гандбольного матча









Роза Барко снимает спортивную обувь после игры







Роза Барко снимает спортивную обувь после игры









Фотограф снимает спортсменок после игры. Программа оздоровления для пожилых людей пока охватывает около половины районов города







Фотограф снимает спортсменок после игры. Программа оздоровления для пожилых людей пока охватывает около половины районов города

