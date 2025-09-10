Чем заменить мебельную стенку в гостиной

В советских квартирах, которые еще не накрыл тотальный ремонт, часто можно встретить мебельные стенки. Раньше они были очень популярными, так как отличались вместительностью, надежностью и практичностью. Но сейчас такой вид мебели морально устарел. Сегодня мы расскажем, чем можно заменить стенки, чтобы освободить место в квартире, но не жертвовать функциональностью.

Вариант 1: Модульные системы

Вариант 2: Стеллажи с открытыми полками

Вариант 3: Открытые консоли

Вариант 4: Тумбы и шкафы с дверцами без ручек

В 70-Х годах прошлого века в моду вошли мебельные стенки. Они совмещали в себе функции шкафа, стеллажа, тумбы и подставки под телевизор, поэтому сразу стали очень популярны. За стеклянными дверцами хозяйки с любовью расставляли хрусталь, сервизы, а на открытых полках размещали вазы, каминные часы и памятные сувениры. Стенки становились центром комнаты и сложно было представить, что вместо них в комнате может быть какая-то другая мебель.Пример советской мебельной стенкиОднако у такой мебели был один большой недостаток – громоздкость. Она занимала большую часть гостиной, и в комнате, кроме нее, мог расположиться разве что диван. Еще одним минусом была однотипность. Массовое производство привело к тому, что в каждой третьей квартире можно было встретить такую же мебель, как и в вашей гостиной – интерьер комнаты отличался разве что деталями.Эти причины привели к тому, что после 2010-х годов все больше людей начали отказываться от стенок, отдавая предпочтение более компактной мебели. Какие варианты в моде сейчас – читайте в нашей статье.Выбирайте те модули, которые вам нужныТакие системы часто называют современными стенками. Возможно, дело в том, что у них схожая конструкция и предназначение.Однако, в отличие от советских конструкций, которые были цельными, модульные системы можно «собрать» в соответствие с вашими личными требованиями, а также особенностями имеющегося пространства.Например, если вам не нужен телевизор и вместо него вы пользуетесь проектором или домашним кинотеатром, вы вполне можете обойтись без специальной полки под ТВ. Тщательно продумайте, что вы планируете хранить в этой зоне и, уже исходя из этого, выбирайте необходимые модули. Возможно, вам нужен шкаф со стеклянными дверцами под посуду или стеллаж с открытыми полками для книг. Также можно приобрести тумбу с ящиками – они никогда не бывают лишними, особенно в маленькой квартире.• Высокое качество материалов – конечно, можно купить бюджетную мебель из ДСП, но вряд ли она вам прослужит больше двух-трех лет. Лучше сделать ставку на качественные материалы и надежность производителей.• Стиль интерьера – мебель должна гармонично вписываться в имеющуюся обстановку по цвету, форме, материалу или другим критериям. Не стоит брать товар лишь потому, что он продается по скидке – подумайте, как изделие будет смотреться в интерьере.• Цвет – для маленьких гостиных лучше подбирать светлую мебель, так как она выглядит легче и не загромождает пространство. Темные изделия кажутся более массивными.• Размер – не стоит занимать модулями всю стенку – оставьте немного воздуха и пространства в комнате. Да, так вы сократите количество места для хранения, но зато будете чувствовать себя комфортнее.За порядком на полках нужно тщательно следитьЕще одним отличным решением как для больших, так и для маленьких гостиных станет стеллаж. Он отлично подойдет для хранения книг, декора, сувениров из путешествий. Также сейчас на полках модно размещать картины, которые раньше было принято вешать на стену. Еще один тренд – светодиодная подсветка, которая помогает сделать акцент на предметах в ночное время суток. Игра света и тени не только обращает внимание на содержимое стеллажа, но также подчеркивает форму мебели, добавляет пространству объема.Кроме базовых предметов, дизайнеры рекомендуют размещать на стеллаже ароматические диффузоры. Они наполнят гостиную приятным запахом и добавят интерьеру эстетики. А вот свечи лучше поставить в другом месте, чтобы избежать угрозы воспламенения.• Отдавайте предпочтение крупным элементам. Мелкие предметы отлично смотрятся за стеклом, а вот на открытых полках теряются и создают визуальный шум. Кроме того, с них гораздо сложнее и дольше смахивать пыль.• Декор должен сочетаться по стилю и цветовой гамме с остальными предметами интерьера. Например, если гостиная оформлена в скандинавском стиле, интересно будут выглядеть плетеные корзины, изделия из керамики и дерева, комнатные растения и пр.• Заполните полки вещами, которые вас радуют: семейными фотографиями, любимыми книгами, сувенирами из путешествий. При взгляде на них вы будете улыбаться и вспоминать счастливые моменты, связанными с этими предметами.Подбирайте консоль в соответствие со стилем интерьераА как насчет того, чтобы пойти нестандартным путем и украсить гостиную консолью в виде длинного узкого столика с полками для хранения предметов? За счет своей конструкции и отсутствия массивных модулей, она выглядит легко и воздушно, не перегружает пространство. Как и стеллажи, консоль дает возможность составить стильную, яркую композицию из книг, растений, предметов декора и других вещиц. Однако много предметов на ней разместить не получится, поэтому она вряд ли станет полноценной системой хранения.Если вы планируете использовать консоль в качестве альтернативы журнальному столику, на который можно поставить чашку с горячим чаем и тарелку с конфетами, тогда выбирайте изделия из прочных, надежных, износостойких материалов, устойчивых к повреждениям. Они не должны бояться пролитого капучино, растаявшего шоколада и следов от мокрой кружки. Также поверхность должна быть устойчивой к царапинам.При выборе мебели обращайте внимание на стиль и цветовую гамму – важно, чтобы она хорошо вписалась в интерьер. Причем, совсем неважно, планируете ли вы делать консоль визуальным центром комнаты или отдать второстепенную роль – она все равно должна сочетаться с мягкой мебелью, цветом ковра, штор и прочего текстиля.Мебель выглядит минималистичноЕсли вам нужна полноценная система хранения, способная вместить в себя большое количество вещей, тогда отдавайте предпочтение полноценным тумбам и шкафам с дверцами. А чтобы они не выглядели громоздко и вписывались в минималистичный интерьер, выбирайте модели с гладкими дверцами без ручек со встроенным механизмом открывания. В этом случае фурнитура не будет отвлекать на себя внимание, а также повысит уровень безопасности помещения, что очень важно, если в квартире живут маленькие дети.• Плохое качество механизмов приведет к тому, что со временем дверцы перестанут нормально закрываться, а также будут самопроизвольно открываться.• Первую неделю открытие может показаться сложным и непривычным, поэтому нужно набраться терпения и не нервничать каждый раз, когда рука не сможет найти ручку.• От прикосновений фасады быстро пачкаются, что особенно заметно на глянцевой мебели темных оттенков. Поэтому лучше выбирать светлые либю матовые изделия.