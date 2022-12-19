История любви в картинах, или Пикантные истории из жизни сюрреалиста Рене Магритта

Бельгийский художник Рене Магритт — один из немногих талантливых людей, биография которого не насыщена любовными кипящими страстями и скандальными выходками, а компактно уложилась в простую житейскую формулу: «родился, учился, женился, трудился и умер...». Его жизнь была настолько спокойной и размеренной, что её вполне можно было бы считать весьма скучной и заурядной. Однако и на солнце бывают пятна. Поэтому биографам художника не составило особого труда найти несколько пикантных историй, связанных с частной жизнью сюрреалиста.
Первая любовь
Из всех глубоких чувств и переживаний, которые дано пережить человеку, первую любовь принято считать самой романтичной. Именно в ней есть некий "крючок", который цепляет человека, заставляет его идеализировать это чувство и всю взрослую жизнь помнить о ней, как самом светлом и чистом моменте. В этом отношении бельгийскому художнику сюрреалисту Рене Магритту несказанно повезло. Он, встретив свою первую любовь в 15-ть, а в 22-ва повстречав вновь, женился и прожил со своей суженой в законном браке почти полвека, как говорят - душа в душу, пока смерть не разлучила их.
Юность. (1924 год). 50.5х41 см. Художник: Рене Магритт.
Это была явная «рука судьбы», когда Рене, гуляя по ботаническому саду, в 1920 году, вновь повстречал Жоржетту Бергер, с которой был еще знаком в ранней юности. Впервые он увидел её в далеком 1914-м на карусели на ярмарке в Шарлеруа. Ему было 15-ть, ей - едва исполнилось 13-ть. Мог ли тогда застенчивый юнец предположить, что он сам станет известным художником, а она будет не только единственной моделью для его картин, но и станет его единственной любовью на всю жизнь? Разумеется, что нет.
Хотя обоюдная влюбленность уже тогда вскружила головы и Рене, и Жоржетте. Подростки часто встречались, прогуливались по околицам городка. Как-то во время одной из таких прогулок пара забрела на кладбище, где совершенно неожиданно натолкнулась на художника с мольбертом, писавшем этюд на пленэре. Это зрелище настолько заворожило юного Рене, что именно в тот момент он решил стать только художником. Эту встречу он всю жизнь будет считать знаком свыше.
Рене Магритт. Первая картина из серии «Влюблённые», 1928
Беззаботные встречи юных влюбленных продолжались в течение года, пока их не разлучили события Первой мировой. Родители девочки перебрались в Брюссель, а Магритт лишь в 1916-м отправился в бельгийскую столицу, чтобы осуществить свою мечту. И, поступив в Королевскую Академию изящных искусств, он стал постигать азы изобразительного искусства.
Судьбоносная встреча
Рене Магритт и Жоржетта в молодые годы.
Второй раз Рене всерьёз задумался о провидении судьбы, когда та свела их с Жоржеттой вновь спустя семь лет после разлуки. Молодые люди случайно встретились в брюссельском ботаническом саду. Девушка в то время уже училась в Академии искусств. Она изучала модернизм. Утонченная, невероятно красивая, со светлыми вдумчивыми глазами и шикарными вьющимися волосами. Впечатлительный Магритт не сможет никогда забыть того грандиозного впечатления, от мистического стечения обстоятельств которыми была овеяна их случайная встреча уже во взрослой жизни.
Вскоре Рене и Жоржетта по-настоящему увлеклись и прочувствовали друга друг. Искра первой любви между ними вспыхнула с новой силой. Впоследствии в своей автобиографии художник часто будет отмечать тот факт, что он сразу же ощутил, что эта женщина послана ему судьбой - настолько Жоржетта гармонично сумела войти в его жизнь - настоящую, прошедшую и будущую, что стала частью этой жизни.
Рене Магритт. Вторая картина из серии «Влюблённые», 1928.
Навеки вместе
Пройдет еще почти два года, прежде чем Рене и Жоржетта смогут сочетаться узами законного брака. Молодому художнику пришлось отслужить целый год в бельгийской армии в пехотных войсках, а девушке - верно ждать своего суженого. Летом 1922 года они сыграли свадьбу и прожили вместе до смерти Магритта в 1967 году. Эта женщина почти на полвека стала для Магритта самым близким человеком, а еще музой, другом и единомышленником.
Супруги Магритт с любимицей Лулу.
Ну, а пока художник не стал известным и не начал зарабатывать на своей живописи, его молодая жена приносила основной доход в семью, подрабатывая в семейном магазине, торгующем принадлежностями для рисования. Самому Рене в период своего становления приходилось трудиться обычным художником на обойной фабрике, а также подрабатывать графическим дизайнером. В свободное время Рене писал картины. В 1926 году, заключив контракт с брюссельской галереей Le Centaure, художник организовал первую персональную выставку. Однако консервативные критики в пух и прах разнесли сюрреалистическую экспозицию молодого художника.
В 1927 году после неудачного дебюта супруги Магритт решили попытать счастья в Париже, где на тот момент у публики было больше почтения к сюрреализму. Рене тут же вступил в общество современных сюрреалистов под предводительством А. Бретона. Молодой художник вплотную общался и перенимал у них опыт, но при этом старался сохранить свою индивидуальность, свой узнаваемый фирменный почерк и всячески открещивался от какого бы то ни было влияния на его творчество веяний сюра, настаивая на том, что он пишет картины в стиле «магического реализма».
И действительно, его картины, больше напоминающие ребусы, заставляли зрителя думать, размышлять, разгадывать хитросплетения мыслей автора. И Рене Магритт вскоре стал востребованным живописцем, которым восхищалась публика Западной Европы. Именно в это время он создает свой знаменитый цикл картин «Влюблённые».
Рене Магритт. Третья картина из серии «Влюблённые», 1928 год.
Да и вообще, некоторые биографы художника предполагают, что если бы Рене Магритт не выбрал для себя стезю художника, он наверняка стал бы фокусником. Ведь все его творчество – сплошная череда трюков и иллюзий, подмен и загадок, перевоплощений и тайных смыслов.
Честь любимой - дороже карьеры
Однако не прошло и пяти лет, как все в жизни супругов Магриттов кардинально изменилось. Париж в одночасье стал для них неприветливым и чужим. А виной всему стал обычный крестик. Как-то на приеме у господина Бретона, влиятельного друга семьи Магриттов произошел казус из-за крестика на шее Жоржетты. Бретон, встречая приглашенных гостей, как бы невзначай отметил, что украшения в виде религиозных символов — это моветон. От обидного замечания Жоржетте стало не по себе, а Рене это настолько задело, что он тут же попытался отстоять честь супруги. После непродолжительной дискуссии с хозяином дома на тему религии, Магритты незаметно покинули званый ужин. Так были безнадежно испорчены отношения бельгийского художника с парижскими сюрреалистами и их предводителем. И вскоре после этого инцидента Магритты покинули Париж. Художник посчитал честь жены дороже своей карьеры.
Рене Магритт. Четвёртая картина из серии «Влюблённые», 1928 год.
Вернувшись в Брюссель, Рене снова пришлось трудиться обычным дизайнером в рекламном агентстве. Но и о творчестве он не забывал - годы проведенные во Франции и приобретенный опыт не пропали даром. И уже 1936 году прошла первая персональная выставка Магритта в Нью-Йорке, а спустя два года — в Лондонской галерее.
Обоюдная измена и прощение
После успешной выставки в 1937 году художника пригласил в Лондон британский покровитель сюрреалистов Эдвард Джеймс, сделав выгодный заказ. Магритт должен был написать три работы для бального зала в его доме.
Супруги Магритт.
Эта злополучная командировка стала роковой для счастливого брака Магриттов. Сначала искушение настигло Рене. В Лондоне художник ни то затосковал по женской ласке, ни то просто потянулся к новы ощущениям. Такое настроение художника привело к интрижке с местной 25-летней сюрреалисткой Шейлой Легг. Отношения их были недолгими, так как художник провел в Лондоне немногим более месяца.
Учитель. 90х65 см, (1954 год). / Вечернее платье (1954 год). Художник: Рене Магритт.
В свою очередь в Брюсселе Жоржетта также завела роман, причем с легкой руки самого Рене. Тот опрометчиво попросил перед отъездом своего друга, поэта Поля Колине присмотреть за его супругой, то есть скрасить её одиночество в его отсутствие. Ну, и Поль, видимо, несколько перестарался: Жоржетта не на шутку увлеклась им и даже заговорила с мужем о разводе. Вернувшись домой Рене всячески старался обходить острые углы их взаимоотношений. Даже некоторое время жил в Париже без своей Жоржетты, объясняя отсутствие супруги надуманной её болезнью.
Супруги Магритт.
Однако спустя пару лет продолжительный кризис их отношений сошел на нет, и Магриттам все-таки удалось сохранить свой брак, и они прожили вместе еще много лет. Правда, детьми так и не обзавелась, а всю заботу они посвятили домашней питомице Лулу - собаке породы померанский шпиц.
Семейную идиллию Магриттов прервала смертельная болезнь Рене: в 1967 году он умер от рака поджелудочной железы. Жоржетта пережила его на 20 лет и была похоронена рядом с ним на кладбище в Схарбеке.
Единственная муза художника
Невежественная фея. 50х65 см, (1950 год). Художник: Рене Магритт.
При жизни художник сам признавался, что все женские образы на его полотнах написаны с его жены. И, действительно, всю его творческую карьеру Жоржетта оставалась неизменной его моделью. Каждый раз придавая жене новый облик, Рене изображал ее то наполовину женщиной и наполовину небом - как на полотне "Черная магия", а то блистательной, как в "Невежественной фее", где в ее присутствии свеча вместо света горит тенью.
Портрет Жоржетты. Художник: Рене Магритт.
Жоржетта была художнику не только незаменимой моделью, но и самым важным критиком. Именно ей первой он показывал свои картины, и оба долго их обсуждали.
Маленький человек, творивший великие вещи
Рене Магритт за работой в своей столовой.
Практически всю свою жизнь Рене Магритт прожил так, чтобы не выбиваться из образа заурядного человека. Он носил неприметную одежду и совершенно не выглядел как художник. Свои картины писал обычно в костюме. Он был настолько аккуратен, что ухитрялся работать в собственной столовой, даже не пачкая пол краской. Когда подавали обед, художник откладывал кисти и палитру в сторону и брал ложку. "Рене, ты действительно художник?" - откровенно посмеивались над его поведением друзья. "Вас удивляет, что у меня дома чисто? А вам известно, что краска должна попадать на полотно, а не на ковер?"- невозмутимо отвечал Магритт.
Перед тем, как начать работу, художник часто прибегал к помощи фотографий, чтобы сделать предварительный эскиз, и на таких снимках для него также позировала Жоржетта.
Жоржетта за пианино. (1923 год). 44 х 36.5 см. Художник: Рене Магритт.
P.S.
В бывшем доме семейной пары Магриттов был создан музей художника. В 2009 году два вооруженных грабителя похитили из него картину «Олимпия» (1947) с изображением обнаженной женщины с ракушкой на животе. Моделью ля этой работы также была супруга художника. Но спустя три года картина была возращена в музей. Известность картины не позволила злоумышленникам ее перепродать.
Олимпия. (1947 год). Художник: Рене Магритт.
И в заключение хотелось бы отметить, что произведения знаменитого бельгийца сегодня переживают новую волну популярности. Поэтому на мировых аукционных торгах стоят колоссальных денег.
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