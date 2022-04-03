«Эффекты бабочки» в истории

Иногда незначительное и кажущееся бессмысленным решение может изменить все. Некоторые из самых значимых исторических моментов в прошлом зависели именно от таких решений. Одно движение, одно слово или один неправильный поворот могут вызвать цепь событий, меняющих ход истории.









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