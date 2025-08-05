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Что за странные башенки остались на многих домах со времен сталинского СССР


Что за странные башенки остались на многих домах со времен сталинского СССР

На многих старых советских домах преимущественно сталинского периода до сих пор можно увидеть какие-то загадочные не то будки, не то башенки, сложенные из кирпича. Сегодня на них нередко крепят телевизионные и спутниковые антенны. Однако, совершенно очевидно, что изначально создавались они не для этого. Что же это за штуковины такие?

Пожарные, наблюдатели и фельдшера ленинградского МПВО. |Фото: rostokino.mos.ru.

Пожарные, наблюдатели и фельдшера ленинградского МПВО. |Фото: rostokino.mos.ru.

 

На самом деле увидеть загадочные кирпичные башенки на можно не только в городах бывшего СССР. В Западной и Северной Европе такие конструкции также встречаются на старых зданиях, пускай, и в меньших количествах. Строить башенки начали после Первой мировой войны. Нужны они для наблюдателей противовоздушной обороны и пожарной службы. В советской России первая такая башенка была построена на доме в Петрограде в 1918 году.
Так выглядели акустические радары. |Фото: mydiscoveries.ru.

Так выглядели акустические радары. |Фото: mydiscoveries.ru.


 

В те времена не существовало эффективных средств ПВО и обнаружения воздушных целей. Высматривать самолеты приходилось при помощи глаз и простейших оптических приборов вроде биноклей и смотровых трубок. Существовал еще один способ обнаружения самолетов – с помощью акустического радара. Однако, эти средства были не слишком-то эффективны, особенно в большом городе. Поэтому обычное наблюдение все еще играло огромную роль.
Наблюдатели ПВО. ¦Фото: radiovera.ru.

Наблюдатели ПВО. ¦Фото: radiovera.ru.

 

Массовое строительство смотровых башенок в Советском Союзе началось в 1930-е годы, когда для руководства страны стало окончательно понятно, что в Старом Свете назревает новая большая война. В СССР башенки получили два «народных» названия: башни ВНОС и башни МПВО. Первая аббревиатура расшифровывается как «Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи».
Вторая аббревиатура расшифровывается «Местная противовоздушная оборона».
Сегодня эти башни просто реликт. |Фото: livejournal.com.

Сегодня эти башни просто реликт. |Фото: livejournal.com.


 

Башенки ВНОС и МПВО активно использовались пожарными командами и наблюдателями ПВО в годы Великой Отечественной войны. Хотя первый прототип радара появился в 1935 году в Великобритании и в 1940 году в СССР, радиолокационный войска в ту эпоху только начинали свое становление. В годы Второй мировой войны визуальное наблюдение за небом все так же играло огромную роль. Немаловажно и то, что из башенок МПВО было еще удобнее отслеживать пожары на крышах и чердаках, которые были не редкостью, ведь люфтваффе (как и все остальные) активно использовало авиационные зажигательные бомбы.

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