Что за странные башенки остались на многих домах со времен сталинского СССР

На многих старых советских домах преимущественно сталинского периода до сих пор можно увидеть какие-то загадочные не то будки, не то башенки, сложенные из кирпича. Сегодня на них нередко крепят телевизионные и спутниковые антенны. Однако, совершенно очевидно, что изначально создавались они не для этого. Что же это за штуковины такие?
Пожарные, наблюдатели и фельдшера ленинградского МПВО. |Фото: rostokino.mos.ru.
На самом деле увидеть загадочные кирпичные башенки на можно не только в городах бывшего СССР. В Западной и Северной Европе такие конструкции также встречаются на старых зданиях, пускай, и в меньших количествах. Строить башенки начали после Первой мировой войны. Нужны они для наблюдателей противовоздушной обороны и пожарной службы. В советской России первая такая башенка была построена на доме в Петрограде в 1918 году.
Так выглядели акустические радары. |Фото: mydiscoveries.ru.
В те времена не существовало эффективных средств ПВО и обнаружения воздушных целей. Высматривать самолеты приходилось при помощи глаз и простейших оптических приборов вроде биноклей и смотровых трубок. Существовал еще один способ обнаружения самолетов – с помощью акустического радара. Однако, эти средства были не слишком-то эффективны, особенно в большом городе. Поэтому обычное наблюдение все еще играло огромную роль.
Наблюдатели ПВО. ¦Фото: radiovera.ru.
Массовое строительство смотровых башенок в Советском Союзе началось в 1930-е годы, когда для руководства страны стало окончательно понятно, что в Старом Свете назревает новая большая война. В СССР башенки получили два «народных» названия: башни ВНОС и башни МПВО. Первая аббревиатура расшифровывается как «Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи».аббревиатура расшифровывается «Местная противовоздушная оборона».
Сегодня эти башни просто реликт. |Фото: livejournal.com.
Башенки ВНОС и МПВО активно использовались пожарными командами и наблюдателями ПВО в годы Великой Отечественной войны. Хотя первый прототип радара появился в 1935 году в Великобритании и в 1940 году в СССР, радиолокационный войска в ту эпоху только начинали свое становление. В годы Второй мировой войны визуальное наблюдение за небом все так же играло огромную роль. Немаловажно и то, что из башенок МПВО было еще удобнее отслеживать пожары на крышах и чердаках, которые были не редкостью, ведь люфтваффе (как и все остальные) активно использовало авиационные зажигательные бомбы.
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